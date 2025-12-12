Американският президент заяви, че неговото предложение за мир би могло да спаси хиляди човешки животи.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският народ е подкрепил неговото предложение за мир, което беше отхвърлено от Владимир Зеленски.

Тръмп по-рано заяви, че украинският лидер „губи“ позиции пред Русия и го призова да проведе избори, тъй като петгодишният му президентски мандат изтича през май 2024 г.

В изявление пред репортери в Белия дом в четвъртък Тръмп заяви, че е смятал, че САЩ са „много близо“ до сключването на споразумение между Русия и Украйна.

„Всъщност, с изключение на президента Зеленски, неговите сънародници харесаха идеята за споразумението“, каза Тръмп. „Това е споразумение, което би спряло убийството на хиляди хора всеки месец.“

Тръмп намекна, че все още няма споразумение по въпроса за територията. „Малко е сложно, защото разделяш земята по определен начин. Не е най-лесното нещо за уреждане“, каза той. Той отказа да уточни дали се стреми към „прекратяване на огъня, подобно на това в Корея“.

Планът, представен от Тръмп миналия месец, според информациите призовава Украйна да се оттегли от частите на Донбас, които контролира в момента, което е и едно от условията на Русия за прекратяване на огъня. Зеленски изключи възможността за отстъпване на територия, като в четвъртък заяви, че този въпрос в крайна сметка може да бъде решен „чрез избори или референдум“.

Русия заяви, че за всеобхватно решение и стабилен мир Украйна трябва да признае новите си граници. Президентът Владимир Путин заяви по време на посещението си в Индия миналата седмица, че Москва ще освободи Донбас със сила, ако Украйна откаже да се оттегли.

Путин заяви, че не признава Зеленски за легитимен държавен глава и аргументира, че неговият статут може да усложни подписването на мирно споразумение. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери в четвъртък, че Украйна трябва да проведе избори, тъй като „конституционният мандат на президента е изтекъл“.

