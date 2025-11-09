Тръмп вижда „добра възможност“ да се срещне с Путин в Унгария

Срещата на върха, която трябваше да се състои в Будапеща миналия месец, беше отложена.

Среща с Владимир Путин все още е възможна, заяви в петък американският президент Доналд Тръмп, добавяйки, че все още би искал да проведе среща на върха с руския лидер в Будапеща.

Тръмп обяви, а след това отмени предложената среща с Путин в унгарската столица миналия месец, твърдейки, че не „чувства”, че тя може да сложи край на конфликта в Украйна. И Кремъл, и Белият дом подчертаха след това, че преговорите са били отложени, а не отменени.

„Винаги има шанс, много добър шанс”, каза Тръмп пред журналисти, когато беше попитан по темата в петък преди преговорите с унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом.

Американският президент избегна въпроса дали среща на върха с Путин може да се състои преди края на годината, но поддържаше, че би искал да се срещне с руския президент в унгарската столица в подходящо време.

„Ако я имаме, бих искал да я проведем в Будапеща“, каза той.

Когато беше попитан за основното препятствие пред срещата с Путин, Тръмп заяви, че нито Русия, нито Украйна са готови за мир. „Основният спор е, че те просто не искат да спрат още“, каза американският президент пред журналисти. Той заяви, че конфликтът „оказва голямо влияние върху двете страни“.

Москва многократно е заявявала, че е готова за мирни преговори, стига да се вземе предвид ситуацията на място и да се разгледат основните причини за конфликта. Русия отхвърли призивите на Запада за прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение, като заяви, че за прекратяване на военните действия е необходимо трайно решение, а не временно примирие.

Орбан прояви по-оптимистично настроение, когато говори за потенциалната среща на върха. Според унгарския министър-председател „остават един или два нерешени въпроса в преговорите между САЩ и Русия“ за уреждане на конфликта в Украйна. „Ако те бъдат решени, мирната среща на върха в Будапеща може да се състои в рамките на няколко дни“, заяви той пред журналисти по пътя за Вашингтон в четвъртък.

