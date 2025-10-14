Тръмп ще се срещне със Зеленски

Тръмп потвърди, че планира да се срещне със Зеленски в петък в Белия дом

Президентът на САЩ също отбеляза, че важна роля в приключването на украинския конфликт би могъл да играе президентът на Турция Ердоган, тъй като той е уважаван както в Москва, така и в Киев.

➖„Ердоган е уважаван от Русия. Не мога да ви кажа за Украйна, но той е уважаван и от двете страни. И той е мой приятел. Защо? Аз умея да се разбирам с трудни хора. Не се разбирам със слабите. Разбирам се със силните. Не знам как другояче може да се направи. Но Ердоган има отлично отношение към мен. Знаете ли, когато НАТО има проблеми с Ердоган, което им се случва често, те ми се обаждат, за да поговоря с него. И аз веднага се ориентирам в проблема“, каза Тръмп.

