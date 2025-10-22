Тръмп: Срещата с Путин не трябва да бъде „загуба на време“

Американският президент отказва да потвърди информацията, че планираната среща в Будапеща е отложена .

Потенциалната среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща не трябва да бъде „пропиляна“, заяви американският президент Доналд Тръмп във вторник.

Той направи този коментар, след като американските медии съобщиха, че срещата на върха в Будапеща, договорена миналата седмица по време на телефонен разговор между Путин и Тръмп, е била отложена.

„Не искам да има пропиляна среща, не искам да има пропиляно време, така че ще видим какво ще се случи“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

След това журналист попита президента защо смята, че срещата „може да е пропиляно време“.

Тръмп отговори: „Не съм казал, че ще бъде така. Никога не се знае какво ще се случи. Много неща се случват на фронта с Украйна и Русия. Ще ви уведомим през следващите два дни какво ще правим.“ Той не каза дали събитието е отменено или отложено.

Путин и Тръмп проведоха рядка лична среща в Аляска през август и въпреки че не бяха постигнати пробиви, и двете страни я описаха като положителна стъпка към мира в Украйна и възстановяването на двустранните отношения.

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио разговаряха по телефона в понеделник, обсъждайки начини за „сътрудничество за постигане на трайно решение на войната между Русия и Украйна“, според Държавния департамент.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares