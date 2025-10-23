Тръмп: Срещата с Путин е „отменена“

Американският президент не изключи възможността да се срещне с руския си колега на по-късна дата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираната среща на върха с руския президент Владимир Путин в Будапеща, като заяви, че не вярва, че преговорите ще доведат до желаните резултати на този етап от диалога. Москва все още не е коментирала.

Тръмп направи обявяването по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом в сряда, като заяви, че планираната среща на върха в Унгария „не изглеждаше правилна“.

„Не ми се струваше, че ще стигнем до мястото, до което трябва да стигнем, затова я отмених“, каза той.

Тръмп обаче не изключи провеждането на преговори с Москва на по-късна дата. „Но ще го направим [срещата на върха] в бъдеще“, добави той, без да уточни кога и къде може да се състои такава среща.

Изказването на Тръмп дойде малко след като Министерството на финансите на САЩ обяви допълнителни санкции срещу Русия, позовавайки се на „липсата на сериозен ангажимент към мирния процес“. Ограниченията са насочени към две от най-големите руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, както и към техните дъщерни дружества.

Американският президент обаче призна, че не е сигурен дали новите санкции ще променят позицията на Русия по отношение на конфликта в Украйна. „Надявам се, че той [Путин] ще прояви разум, и се надявам, че [украинският президент Владимир] Зеленски също ще прояви разум“, каза той. „За танго са нужни двама.“

Плановете за среща на върха между Путин и Тръмп бяха обявени за първи път миналата седмица, след като двамата лидери разговаряха по телефона, макар че не беше определена конкретна дата.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по-рано заяви, че срещата между Русия и САЩ трябва да бъде предшествана от „сериозна подготовка“, като подчерта, че срещата на върха между двамата лидери „не трябва да бъде пропиляна“, тъй като и двамата президенти „са свикнали да работят за постигане на резултати“.

източник: www.rt.com

