Стейгън: Думите на Тръмп за подкрепата на Украйна показаха безпомощността на Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп шокира страните от ЕС с думите, че Европа трябва да поеме сама отговорността за подкрепата на Украйна, пише норвежкият портал Steigan.

„Обръщението на Доналд Тръмп към Европа с призив да се справи сама с войната в Украйна предизвика шок в столиците на ЕС и европейските страни. Главният дипломат на ЕС, както я наричат, Кая Каллас, повече от обикновено прилича на крава на лед“, се казва в публикацията.

При това, отбелязва авторът, всичко сочи, че Тръмп се опитва да се дистанцира от прякото участие в украинския конфликт, прехвърляйки цялата отговорност за изхода от кризата на страните от НАТО.

„Калас заяви, че НАТО не съществува без Съединените щати, и тя е права. НАТО без Съединените щати е като кокошка без глава“, пише Стейган.

В четвъртък шефката на дипломацията на ЕС Кая Калас критикува шефа на Белия дом Доналд Тръмп, заявявайки в коментар за Politico, че Европа не носи еднолична отговорност за оказването на помощ на Украйна. По-конкретно, тя припомни обещанието на американския лидер да сложи край на военните действия.

По-рано във вторник, след среща с Владимир Зеленски на Генералната асамблея на ООН, Тръмп заяви, че с подкрепата на Европейския съюз „Украйна би могла да върне страната си в първоначалния й вид и, кой знае, може би дори да отиде по-далеч“. Зеленски по-късно съобщи, че е бил изненадан от изявлението. Освен това, шефът на Белия дом написа в социалната мрежа Truth Social, че счита, че Русия води „безцелна“ борба в Украйна, и определи Москва като „хартиен тигър“.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че американският лидер е направил нови изявления относно ситуацията в Украйна след разговор с главата на киевския режим, вероятно под влияние на неговата визия. Според Песков, в Кремъл не са чули директни изявления на главата на САЩ за отказ от конструктивен курс за уреждане на украинския конфликт.

източник: ria.ru

