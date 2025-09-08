Тръмп се готви за среща със Си

Потенциалните преговори могат да се състоят през октомври в Южна Корея, съобщи телевизионният канал.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин може да се срещнат през октомври в Южна Корея по време на форума за икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион (APEC), съобщи CNN в събота, позовавайки се на източници. Това се случва на фона на търговските напрежения между двете страни.

Според трима анонимни представители на администрацията на Тръмп, президентът и неговите главни съветници „тихо се подготвят” да пътуват до срещата на APEC и да проведат разговори с министрите на търговията на държавите-членки. Срещата на APEC е насрочена за края на октомври до началото на ноември в Кьонджу, Южна Корея.

Представителите добавиха, че „са проведени сериозни дискусии за двустранна среща” между Тръмп и Си в рамките на форума, но „няма конкретни планове”.

Търговските напрежения между САЩ и Китай са високи. В началото на 2025 г. Тръмп наложи драстични мита от 145% върху китайските стоки, което доведе до ответни мита от 125% от страна на Пекин. През май двете страни се споразумяха за временно примирие по отношение на митата, което беше удължено до средата на ноември.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви миналия месец, че настоящото споразумение „функционира доста добре“, като добави, че страните водят „много добри преговори“ и вероятно ще се срещнат отново преди изтичането на примирието.

В репортажа на CNN се отбелязва, че присъствието на Тръмп в региона може да отвори вратата за среща с севернокорейския лидер Ким Чен-ун, първата от 2019 г. насам, въпреки че не е ясно дали той ще присъства. Американски официални лица заявиха пред телевизионния канал, че по-голям акцент се поставя върху срещата с Си.

Това става след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай. Коментирайки събранието в Truth Social, Тръмп отбеляза: „Изглежда, че сме загубили Индия и Русия в полза на най-дълбоката и мрачна Китай.“ Той също така заяви, че руският президент Владимир Путин и Ким „заговорничат“ срещу САЩ, след като двамата лидери проведоха преговори.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли спекулациите за каквито и да било заговори срещу САЩ, като посочи, че изказванията на Тръмп не трябва да се приемат буквално.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares