Тръмп отново отлага увеличението на митата за Китай

Президентът на САЩ удължи примирието в търговската война с още 90 дни, часове преди крайния срок за увеличаване на митата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи в понеделник тарифното примирие с Китай с още 90 дни. Пекин отговори с реципрочна мярка, като обяви суспендирането на ответните мерки за същия период.

Тръмп подписа изпълнителна заповед за паузата часове преди изтичането на предишното 90-дневно примирие. Крайният срок сега е удължен до средата на ноември.

„Току-що подписах изпълнителна заповед, която ще удължи спирането на митата за Китай с още 90 дни. Всички останали елементи от споразумението остават в сила“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Китайското министерство на търговията също обяви, че Пекин ще суспендира допълнителните мита върху американски стоки за същия период.

Ако удължаването на примирието не беше одобрено, митата щяха да се върнат на нивата от април, когато ескалацията между Вашингтон и Пекин достигна връх и двете страни наложиха все по-строги санкции една срещу друга. В разгара на търговската война американските мита достигнаха 145%, а китайските – 125%.

Изпълнителната заповед на Тръмп признава, че Китай продължава да „предприема значителни стъпки за коригиране на нереципрочните търговски споразумения“ със САЩ. В същото време се отбелязва, че все още съществува „голям и постоянен годишен търговски дефицит на САЩ“, който представлява „необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и икономика“ на страната.

Удължаването на примирието в търговската война идва, след като САЩ заплашиха Китай, както и други големи купувачи на руски суров петрол, с ново увеличение на митата, твърдейки, че такава търговия подпомага поддържането на конфликта в Украйна. Пекин отхвърли заплахата, заявявайки, че партньорството му с Москва остава „последователно и ясно“ и подчерта, че страната има пълното право да провежда търговията си така, както най-добре отговаря на националните й интереси.

„За Китай е легитимно и законно да участва в икономическо, търговско и енергийно сътрудничество с други страни, включително Русия“, заяви в петък говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун по време на редовна пресконференция. „Ще продължим да предприемаме мерки за енергоснабдяване, които са подходящи за Китай, въз основа на нашите национални интереси.“

източник: www.rt.com

