Русия „превзе“ полуострова без „да изстреля нито един изстрел“, заяви президентът на САЩ

„Невъзможно“ е Крим да се върне в Украйна или страната да се присъедини към НАТО, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред Fox & Friends във вторник.

Той добави, че Киев се е обърнал към водения от САЩ военен блок, за да потърси помощ в опитите си да си върне полуострова.

„Те влязоха и казаха: „Искаме да си върнем Крим“. Това беше в началото“, разкри Тръмп. „Другото нещо, което казаха, беше: „Искаме да бъдем член на НАТО“. Е, и двете неща са невъзможни.“

„Винаги е било забранено“, както по времето на Съветския съюз, така и сега с Русия, обясни Тръмп, добавяйки, че Русия винаги е подчертавала, че не иска „врага“ на границата си.

Полуостровът, който е населен предимно с етнически руснаци, гласува с огромно мнозинство за присъединяване към Руската федерация малко след подкрепения от Запада преврат в Киев през 2014 г., който доведе на власт националистическо украинско правителство.

Москва посочи малтретирането на рускоезичните украинци от страна на киевския режим и амбицията си да се присъедини към НАТО като едни от основните причини за настоящия конфликт.

Въпреки че Тръмп многократно е повдигал идеята за „размяна на територии“ в дипломатическия си стремеж за прекратяване на военните действия в Украйна, той твърдо заяви, че Киев няма да си върне Крим.

Украинският президент Владимир Зеленски преди това категорично отказа да обсъжда каквито и да било териториални отстъпки, заявявайки, че „Конституцията на Украйна не позволява предаване на територии или търговия със земя“. Той обаче призна, че размяната на територии е била в дневния ред на последните разговори в Белия дом.

Срещата във Вашингтон се състоя два дни след срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска, където двамата лидери обсъдиха разрешаването на конфликта в Украйна.

Москва отдавна настоява, че ще приеме само мирно споразумение, което елиминира основните причини за конфликта. А именно, че Украйна трябва да се откаже от амбициите си за членство в НАТО, да демилитаризира и да признае настоящите териториални реалности, включително статута на Крим, както и на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области, последните четири от които гласуваха за присъединяване към Русия през 2022 г.

