Тръмп изпраща пратеник в Москва с надеждата да финализира мирния план за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че е разпоредил на специалния си пратеник Стив Уитков да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва с надеждата да се финализира мирно споразумение за кризата в Украйна.

„С надеждата да се финализира този мирен план, разпоредих на специалния си пратеник Стив Уитков да се срещне с президента Путин в Москва и едновременно с това министърът на армията Дан Дрискол ще се срещне с украинците“, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

„Първоначалният 28-точков мирен план, изготвен от Съединените щати, беше доуточнен с допълнителен принос от двете страни и има само няколко оставащи точки на разногласие“, каза Тръмп, добавяйки, че екипът му е постигнал „огромен напредък“ през последната седмица.

Тръмп каза, че очаква с нетърпение скоро да се срещне с Путин и украинския президент Володимир Зеленски, но само когато мирното споразумение е окончателно или е в последните си етапи.

В същия ден Тръмп заяви също, че Русия и Украйна се приближават „много близо“ до мирното споразумение, въпреки че Зеленски призна, че е необходима още работа.

Украйна се е съгласила с мирното споразумение, като все още не са решени само „незначителни детайли“, съобщи CNN същия ден, позовавайки се на американски служител.

„Украинците са се съгласили с мирното споразумение. Има някои незначителни детайли, които трябва да бъдат уточнени, но те са се съгласили с мирно споразумение“, цитиран е служителят.

Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, заяви, че Зеленски планира да посети Вашингтон, за да „завърши последните стъпки и да сключи сделка с президента Тръмп“.

Умеров написа в социалната медийна платформа X, че Украйна е „постигнала общо разбирателство по основните условия на споразумението, обсъдено в Женева“.

В обръщението си във вторник Зеленски каза, че е обсъдил плана с преговарящия екип на Украйна. „Принципите в този документ могат да бъдат развити в по-задълбочени споразумения. И е в наш общ интерес сигурността да е реална“, каза той.

Той също така изрази надежда за продължаващо активно сътрудничество с американската страна, по-специално с Тръмп.

По-рано през деня Андрий Йермак, ръководител на президентската администрация на Украйна, заяви, че Зеленски иска да се срещне с Тръмп, за да финализират съвместно споразумение относно условията за прекратяване на украинската криза, съобщи информационната агенция Интерфакс-Украйна.

Украинските и американските преговарящи постигнаха принципно съгласие по повечето аспекти на мирния план, каза Йермак, отбелязвайки, че документът е значително променен спрямо първоначалното 28-точково предложение на САЩ. Зеленски обаче се надява да преговаря директно с Тръмп по териториалните въпроси, добави Йермак.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков във вторник призна текущата работа между украинските и американските представители, основана на мирния план, добавяйки, че Русия също ще участва в преговорите по плана за уреждане на конфликта.

Той отбеляза, че мирният план на Тръмп остава „съществена основа“ за потенциални преговори по украинската криза.

В същия ден руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че Русия оценява позицията на САЩ, основана на инициативи за уреждане на украинския конфликт, и не очаква тя „да бърза“ с преговорния процес за Украйна.

„Очакваме, че след като Съединените щати преценят, че консултациите им с режима в Киев и европейците са приключили, те ще ни информират“, каза той.

Москва е получила 28-точковия план, макар и „чрез неофициални канали“, тъй като САЩ все още не са предоставили на Русия версията на плана, „за която медиите спекулират“, според Лавров.

Кремъл потвърди в сряда, че американска делегация, включително Витков и други ключови служители, ще посети Москва следващата седмица, за да обсъди евентуален мирен план за Украйна.

„Що се отнася до Витков, мога да кажа, че е постигнато предварително споразумение той да дойде в Москва следващата седмица“, каза Юрий Ушаков, помощник на руския президент, пред водещия репортер на Кремъл по руската държавна телевизия.

Предложеният от САЩ мирен план, първоначално изготвен от администрацията на Тръмп като 28-точково предложение, беше разкрит от американските медии на 20 ноември. Ключовите елементи включват пакт за ненападение между Русия, Украйна и Европа, както и ангажиментът на Украйна да не се присъединява към НАТО.

По време на разговорите, проведени в Женева в неделя, представители на САЩ и Украйна преразгледаха предложението, като го намалиха от 28 точки на 19. Според множество съобщения в американските медии в понеделник, по-спорните въпроси ще бъдат оставени за разрешаване от президентите на двете страни.

