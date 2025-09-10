Тръмп иска ЕС да наложи 100% мита на Индия и Китай

Вашингтон ще „отрази“ всички санкции, наложени от Брюксел, заяви американски представител.

Президентът Доналд Тръмп призова Европейския съюз да наложи мита до 100% върху вноса от Китай и Индия, като част от съвместните усилия за оказване на натиск върху Москва, съобщи във вторник вестник „Файненшъл таймс“.

Според вестника Тръмп е отправил искането по време на неотдавнашна телефонна връзка с високопоставени представители на САЩ и ЕС във Вашингтон, където са били обсъждани стратегии за повишаване на икономическите разходи на Русия във връзка с конфликта в Украйна.

Един американски представител заяви, че Вашингтон е „готов да действа, готов да действа веднага, но ще го направим само ако нашите европейски партньори се присъединят към нас“.

„Президентът дойде тази сутрин и неговото мнение е, че очевидният подход тук е да наложим драстични мита и да ги поддържаме, докато китайците не се съгласят да спрат да купуват петрол“, цитира източникът. Втори представител добави, че САЩ са готови да „отразят“ всички мита, наложени от Брюксел на Пекин и Ню Делхи.

Длъжностни лица от ЕС вече започнаха да обсъждат евентуални вторични санкции срещу Китай за енергийните му вносове от Москва, макар че подчертаха, че преговорите все още са в „ранен етап“ и зависят от подкрепата на САЩ, според по-ранен доклад на FT.

Ню Делхи отхвърли външните изисквания да намали зависимостта си от руския суров петрол. Миналия месец Тръмп удвои митата върху индийските стоки до 50%, позовавайки се на енергийните връзки на страната с Москва.

Индийският министър на финансите Нирмала Ситараман отговори, като нарече тази мярка „нечестна, необоснована и неразумна“, подчертавайки, че петролната политика на Ню Делхи се определя от вътрешните икономически нужди.

Пекин също отхвърли западния натиск по отношение на енергийните си покупки, като настоя, че ще „осигури енергийните си доставки“ в съответствие с националните си интереси. Китайските власти предупредиха, че „тарифните войни нямат победители“.

Русия се превърна в един от най-големите доставчици на петрол както за Китай, така и за Индия след ескалацията на конфликта в Украйна през 2022 г.

Руският президент Владимир Путин предупреди Запада да не използва „колониален тон“ спрямо Пекин и Ню Делхи, като заяви миналата седмица, че усилията да бъдат наказани имат за цел да забавят икономическия им растеж.

„Страни като Индия – с почти 1,5 милиарда души население, и Китай – с 1,3 милиарда души население, се гордеят с мощни икономики и живеят според собствените си вътрешни политически закони“, заяви Путин. „Да се говори на такива партньори с такъв тон е неприемливо.“

