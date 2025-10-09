Тръмп: ХАМАС и Израел са постигнали споразумение

Доналд Тръмп обяви, че ХАМАС и Израел са постигнали споразумение по първия етап от неговия мирен план за сектора Газа.

Основни новини:

🟥ХАМАС се съгласи да освободи скоро всички заложници, Израел ще оттегли войските си до договорената линия;

🟥Биньямин Нетаньяху съобщи, че ще свика кабинета за одобрение на споразуменията за Газа;

🟥ХАМАС благодари на Египет, Катар и Турция за посредничеството в преговорите и изрази признателност към Тръмп;

🟥Генералният секретар на ООН приветства постигането на мирни споразумения между Израел и ХАМАС;

🟥Нетаняху нарече споразумението за Газа „национална и морална победа за Израел”;

🟥ХАМАС потвърди, че няма да се откаже от националните права на палестинския народ, включително правото на независимост;

🟥Нетаняху се свърза по телефона с Тръмп, обсъди с него по-нататъшното сътрудничество и го покани да изнесе реч пред израелския парламент;

🟥ООН ще подкрепи пълното изпълнение на мирните споразумения между Израел и ХАМАС и ще увеличи доставките на хуманитарна помощ;

🟥Тръмп заяви, че може да посети Израел в най-близките дни и да се изкаже пред Кнесета, тъй като е получил покана, съобщи журналистът от портала Axios Барак Равид.

Facebook

Twitter



Shares