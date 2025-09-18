четвъртък, септември 18, 2025
Последни:
Общество

Тръмп: „Антифа“ е голяма терористична организация

Редактор

Доналд Тръмп публикува пост в социалната мрежа TruthSocial за решението да обяви левите и радикално левите движения за терористични.

„Радвам се да съобщя на нашите многобройни патриоти в САЩ, че обявявам „Антифа“ – болна, опасна, радикално лява катастрофа – за голяма терористична организация.

Също така настоятелно препоръчвам да се проведе задълбочено разследване на лицата, финансиращи „Антифа“, в съответствие с най-високите правни стандарти и практики. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“

Интересно от мрежата

Вижте още

Лавров: ОССЕ е жертва на курса за подчиняване на Европа на САЩ

Редактор

Акварел, масло и дърво: показаха творби на Сергей Шойгу на изложба в Казан

Редактор

9 ирански университета, класирани сред най-добрите в света в класацията на Шанхай за 2024 г

Редактор

Pin It on Pinterest