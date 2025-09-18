Тръмп: „Антифа“ е голяма терористична организация

Доналд Тръмп публикува пост в социалната мрежа TruthSocial за решението да обяви левите и радикално левите движения за терористични.

„Радвам се да съобщя на нашите многобройни патриоти в САЩ, че обявявам „Антифа“ – болна, опасна, радикално лява катастрофа – за голяма терористична организация.

Също така настоятелно препоръчвам да се проведе задълбочено разследване на лицата, финансиращи „Антифа“, в съответствие с най-високите правни стандарти и практики. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“

