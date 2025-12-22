Традиционен коледен турнир по волейбол за купа “Муховски”!

След атрактивен финал срещу учителите, отборът на “Дружинка детелинка”(Калоян Тренев, Александър Коцев, Калоян Симеонов, Боян Маринков, Георги Порязов и Стефан Картунов) спечели традиционния коледен турнир по волейбол за купа “Муховски”!

Александър Коцев от 10. клас беше отличен с индивидуална награда за най-полезен състезател (MVP) на турнира!

Калоян Тренев от 10. клас грабна наградата за най-добър нападател!

Наградите бяха връчени от нашата бивша ученичка Виктория Димитрова, която е част от Националния отбор на България по волейбол до 21 години и спечели четвърто място на Световното първенство през това лято.

В турнира участваха шест отбора, които показаха завидни умения и дадоха всичко от себе си за победата. Благодарим от сърце на публика, която беше невероятна и допринесе за страхотната атмосфера в залата.

Благодарим ви за желанието и всеотдайната игра! Желаем ви да сте здрави и да съхраните спортния дух в сърцата си! Весели празници!

Снимки: Яна Хинкова, 9. „А“ клас

