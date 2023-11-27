Това са Piterville – най-добрите руски блогъри със самовари, фолклорни танци и вицове за Достоевски
Представете си, че разглеждате лентата си с новини в социалните медии и изведнъж, сред цялото това еднакво съдържание, попадате на руски селяни или боляри с дълги мустаци и в исторически костюми, които разказват вицове за крепостничеството, танцуват на Бийонсе, докато събират милиони гледания.
Двама млади мъже с дълги мустаци и бродирани туники седят на дървена маса в класическа руска къща. Пред тях има огромен самовар с баранки (руската версия на гевречета) и малки изрисувани чашки. Те просто пият чай, но секцията за коментари под видеото е пълна със съобщения от типа на: „Каква атмосфера!“ или „Какво става тук?“.
Това е пример за типично излъчване на Pitervill, екип блогъри от Русия, които правят видеа за дореволюционна Русия и ги пускат в TikTok, Instagram и Twitter. Някои от клипчетата им в TikTok имат над милион гледания и от февруари 2021 г. те обръщат внимание и на чуждестранните си фенове, след като едно от видеата им бе пуснато в развлекателния портал 9gag.
Освен това Piterville не просто създават развлекателно съдържание: те също така популяризират руската история и литература дори сред потребители, които нямат никакъв академичен интерес.
Първи видеа и снимки в студа
Piterville има четирима членове: актьорите от московски театри Кирил Шчербин, Дмитрий Репин и Николай Карпов, както и техният продуцент Анастасия Мартиненко. Освен Настя, всички останали са учили в Руския държавен институт по сценични изкуства в Санкт Петербург. Николай казва, че като студенти са обичали да правят „глупости“.
„Завършихме и се оказахме в Москва. Когато вече работехме, бяхме в различни театри и понякога това, което трябваше да играем, ни радваше, а друг път не особено. Така решихме, че искаме да правим нещо свое“, обяснява Николай Карпов.
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Една от началните точки за Piterville е видео за рожден ден, което те правят за техен общ приятел с прякор Графа. Така се вдъхновяват от историческия период, свързан с този псевдоним, като за саундтрак към видеото си използват рап текст, написан на руски от времето преди езиковата реформа от 1918 година. Видеото е заснето през 2016 г. и до 2020 г. екипът прави още няколко клипа в подобен стил. През есента на 2020 г. техният общ приятел – продуцентката Анастасия, към която по това време има силен интерес от страна на TikTok, кани актьорите да започнат да снимат кратки видеа в социалните мрежи всеки ден.
В първите клипчета актьорите разказват вицове за Пушкин и Гогол и танцуват в руски носии на фона на популярни песни от TikTok. Те обясняват, че вече са разполагали костюмите, така че е трябвало само да заснемат съдържанието.
„Когато разбереш, че Пушкин е бил добър не само с перото.“
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„Настроение – танци на полето.“
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„Когато чумният патрул ти каже да си сложиш маската.“
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„Вземахме костюми, които ни харесват, и измисляхме нещо, свързано с тях. Да кажем, че сме намерили селска туника, която ни харесва, просто измисляме по нея герой, като пробваме на какво място ще изглежда добре. Виждаш нещо хубаво в руски стил и въображението ти веднага започва да ти дава различни идеи“, казва Кирил Шчербин, като обяснява творческия процес.
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Актьорите правят първите видеа вкъщи и в студия, но скоро осъзнават, че нещо им липсва – руските пейзажи и исторически сгради. Така че Piterville тръгва на кратки пътешествия към различни части на Русия на всеки три седмици.
„Избираме хубави окръжни градове, изпълнени с автентична руска атмосфера без тълпи от хора. Първо отидохме в Суздал, после в Осташков и Санкт Петербург. Пристигаме, снимаме, после публикуваме и междувременно започваме да планираме следващото пътуване“, казва Николай Карпов.
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Повечето от снимките са в късната есен или зима, така че много пъти актьорите носят селски туники, офицерски униформи и палта.
„Много често момчетата стоят в студа само по риза, докато аз – зад камерата – нося шапка, шал и топло яке. Смразяващият студ ни е любимата обстановка“, казва Анастасия Мартиненко.
Фенове и уроци по история в TikTok
Най-популярните видеа са тези, в които танцуват на модерна музика в носии.
„От това, което виждам, искрата идва тогава, когато има контраст между нещо историческо и модерните възприятия. Например танцът на песента за Распутин: това е модерен винтидж, освен това го заснехме в Санкт Петербург, идеална локация, така че всичко си дойде на мястото“, така Дмитрий Репин описва най-популярното видео.
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Освен това в клиповете и коментарите към тях групата пише на руски отпреди реформата от 1918 г. – използват „ъ“ в краесловие и заменят модерните думи със старите им еквиваленти, като например вместо „лайк“, те казват „любо“, вместо „забравих“ казват „запамятовалъ“ и т.н.
Piterville правят и цяла серия видеа, базирани на „Престъпление и наказание“ на Достоевски. Според тях младата част от аудиторията започва да обръща повече внимание на писателя именно след тези клипчета – дори само за да успеят да разберат меметата за главния герой в романа – Родион Разколников.
Разколников отляво, Соня Мармеладова отдясно.
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„За мен лично най-добрата оценка бе в момента, в който, след като вече бяхме направили всички тези клипчета, децата в TikTok написаха: ‘Днес учителят по история направи урок, базиран на вашите исторически видеа в TikTok’. Извиках от щастие“, спомня си Дмитрий Репин.
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Актьорите участват и в живи излъчвания в социалните мрежи. Още повече, че се появяват не само от исторически жилища: два от тези ефира са от музеите на Йосиф Бродски и Фьодор Достоевски в Санкт Петербург.
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„Няколко пъти рецитирахме поезия или четяхме истории на Бъдни вечер от случайни книги. От време на време рецитираме творби на наши фенове, канят ни и на ефири от музеи. Всъщност дадохме възможност на хора от други градове да посетят места, на които никога преди не са били. Затова обичаме живите излъчвания“, казва Карпов.
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Досега Piterville работи на загуба. Само понякога приема дарения и комисионни за реклама, например за ресторанти в исторически стил, сапуни или тинктури. Според техния продуцент Анастасия, благодарение на рекламата, през февруари 2021 г. групата най-накрая ще може да балансира нещата.
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Междувременно феновете на Piterville са създали чат в Telegram, където обменят произведенията си и обсъждат руска история, литература и музика.
„Трябва да разберете, че привличаме хора, които вече имат интерес към историята и литературата. И наистина виждаме повече хора, които се опитват да се учат сами. Опитваме се да им покажем, че четенето е забавно, че ученето на нови неща е забавно и че да не знаеш не е срамно, а абсолютно нормално“, обобщава Николай Карпов.
автор: ВИКТОРИЯ РЯБИКОВА
източник: bg.rbth.com