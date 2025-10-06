Това ли наричаме цивилизована нация с висока морал, етика и цивилизация?

Призовавам всички камбоджански сънародници да не се ангажират с такива позорни действия, които са нечовешки и дори по-лоши от тези на животните.

Независимо дали това видео е направено от човек или от изкуствен интелект, то ясно показва неморално поведение, независимо от националност или група.

Наскоро някои от нашите сънародници ме помолиха да създам съдържание с фотографии или портрети на тайландския крал, където участниците да стрелят по изображенията, за да спечелят награди, точно както правят някои тайландски граждани.

Отговорих, че ако смятаме, че техните действия са погрешни, тогава не трябва да се състезаваме в погрешни действия. Няма смисъл да повтаряме такова нечовешко поведение, което е по-лошо от това, което биха направили животните.

Обясних им още, че тяхната цел е да ме провокират, да ме накарат да загубя търпение по време на това крехко примирие или, в най-лошия случай, да подтикнат част от нашите военни сили и нашия народ да отвърнат на удара и да разпалят конфликта.

Искрено призовавам всички наши сънародници да не използват портрета на тайландския крал или изображения на тайландски лидери по неподходящ или неуважителен начин.

Въпреки че страната ни е малка, населението ни е ограничено и икономиката ни е слаба, не трябва да бъдем слаби в морално отношение. Трябва да останем достоен народ с високи морални ценности.

Ако сте наранени или недоволни от Тайланд, моля, въздържайте се от закупуването на тайландски стоки и спрете да използвате тайландския бат в Камбоджа, за да укрепите националната ни парична независимост.

Моля, не предприемайте действия, които биха засегнали тайландски компании или тайландски граждани, които живеят и работят в Камбоджа. Все още вярвам, че по-голямата част от тайландците не искат да бъдат врагове на камбоджанския народ.

Някои хора в Тайланд, включително и някои тайландски лидери, правят неточни оценки за икономиката на Камбоджа, като твърдят, че страната е изправена пред трудности след затварянето на тайландската граница поради липса на потребителски стоки.

Трябва да благодаря на тайландските лидери, че неволно ни направиха услуга. Камбоджа е харчила не по-малко от пет милиарда долара годишно за закупуване на тайландски продукти. Пренасочването на тези разходи към местни продукти би осигурило пазар и възможност за укрепване на камбоджанската икономика.

Никога не сме искали тайландски продукти да се продават на нашите пазари. Ние сме плащали за тях. Тайландските лидери не трябва да ни разбират погрешно или да продължават да ни подценяват. Знаем, че Тайланд е по-богат от Камбоджа, но трябва да признаете, че ние харчим пари, за да купуваме вашите стоки, което допринася за доходите на тайландския народ.

Към тайландските търговци, които са търгували в Камбоджа, моля, не се разстройвайте, че сте загубили важен клиент. Това не е по вина на Камбоджа.

Накрая, искам да информирам нашите граждани, особено тези, които живеят близо до тайландската граница, да обменят спешно тайландски бат за риел или щатски долари, защото в близко бъдеще може да понесете тежки загуби. Батът може да се превърне в уязвима точка, използвана за натиск, точно както сме виждали в минали ситуации, свързани с електроенергията, интернет и горивото.

Преминаването от бат към риел спомага за укрепването на финансовата суверенност на нашата нация.

Бих искал да прикача видео, в което тайландски гражданин показва моята снимка, за да стреля по нея, за да спечели награди.

