Според медиите в Тайван, множество скорошни проучвания на общественото мнение на острова показват, че рейтингът на одобрение на политиката на тайванския лидер Лай Чинг-те е спаднал значително, достигайки ново дъно, откакто той встъпи в длъжност през май миналата година. Нивата на недоволство и недоверие към него на острова са надхвърлили половината.

Чжу Фенглян, говорител на Службата по тайванските въпроси към Държавния съвет, заяви:

„От известно време Лай Чинг-те засилва насърчаването на заблудите за сецесия, изостряйки социалните разделения на острова, потискайки обмена и сътрудничеството през пролива, провокирайки конфронтация между двете страни и предавайки интересите и благополучието на хората. Тези идеи се фокусират единствено върху собствени политически интереси, но игнорират трудностите, които хората изпитват. Те противоречат на общественото мнение и няма да бъдат подкрепени. Хората в Тайван могат да видят това ясно.“

