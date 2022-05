Топ 10 на най-известните котки в руския интернет

Запознайте се с музейни работници, спортен експерт, служител в министерство и обикновени забавни котки, които имат милиони последователи в социалните мрежи.

1. Футболният оракул Ахил

Achilles/Александр Галперин/Sputnik

Кой ще спечели футболния мач? Тази снежнобяла котка от Санкт Петербург знае всичко! Ахил започва кариерата си в големия спорт, след като предсказва резултите от Купата на конфедерациите на ФИФА през 2017 г. (четири от тях се сбъдват) и незабавно става хит в интернет! Цитират го в новините 300 000 пъти. След това Ахил прогнозира резултатите от Световното първенство по футбол в Санкт Петербург през 2018 г. и познава пет от тях! Прави предсказанията си, като тегли знамената на държавите от купа.

Ахил е глух, затова не се стресира на публични събития. Преди лятото на 2018 г. живее в Ермитажа, а след това е осиновен от ветеринаря на музея – Анна Вадимова. Тя е избрана (да, тя, не котката) сред няколко десетки кандидати. В момента Ахил работи и като „фелино терапевт“ в старчески домове. Както признава Анна, той е много мил и внимателен и хората непрекъснато искат да го хранят – затова веднъж дори ѝ се налага да го сложи на диета.

Filimon/vk.com

Средновековният замък във Виборг (северно от Санкт Петербург) е прочута туристическа атракция в Русия и страхотен район за археолозите и историците. И каква изненада – един от служителите в замъка е рижа котка. Според официалния сайт на музея Сър Филимон е старши „мяучещ“ изследовател, нает през 2015 година. Всяка сутрин той обикаля замъка и инспектира територията. От време на време, присъства на откриването на важни изложби. Както казва личният му асистент Анна Авдукова, Сир Филимон избира само големи събития. Анна му помага да поддържа блоговете си в различни социални медии и да общува с хилядите си последователи – не заради лапите му, той е твърде зает с научната си работа!

Hosico/hosicocat.com

Една от най-популярните котки в света е от Русия. Собствениците му – Ксения и Роман, живеят в Москва и заснемат забавни видеа за живота на тази много харизматична шотландска права котка. Японското име Хосико, което означава „звездно дете“, е измислено от дъщеря им. Тя моли родителите си и да поддържат блогове за домашния им любимец. Хосико има около 2 милиона последователи и много договори с магазини за домашни любимци и играчки за котки. Истинска звезда!

Kefir/yuliyamnn

Тази огромна пухкава котка тежи над 12 кг и е завладяла милиони сърца по цял свят. Мейн кунът Кефир живее в гр. Стари Оскол (на 495 км от Москва) със семейството си и двете им деца от март 2020 година. Първоначално е много слаб, но сега от този период са останали само детските му снимки. „Той е като човек. Много е умен. Дори седи с нас на масата, докато вечеряме. Има си собствен стол, така че ни прави компания“, казва мама Юлия и добавя, че той все още има навика да спи върху нея. „Когато беше малък, нямаше проблем. Но сега, когато изведнъж легне върху гърдите ми нощем… ами, налага се да го изгоня“, обяснява тя. Котката става популярна, след като потребителите на Reddit забелязват блога ѝ.

Kayt/Press service of the Ministry of natural resources of the Ulyanovsk region

През декември 2020 г. служителите в комплекс за сортиране на отпадъци в Уляновск (на 704 км източно от Москва) обработват боклука. Изведнъж един от тях вижда черно-бяла котка в една от торбите. „Видях чифт очи, които ме гледаха! Изненадах се, разпорих торбата и извадих котето. За моя изненада, котето не започна да мяучи и дори не помръдна в торбата“, казва той. Котката е домашна и добре хранена. Тази история е проследена от местните медии и скоро служителите получават много похвали от хора, така че министерството на околната среда и цикличната икономика в Уляновска област решава да възнагради спасителя с благодарствено писмо и парична награда. Създава и специална „позиция“ в министерството за котето, извадило такъв късмет!

Кръщават го Кайт и го назначават за заместник министър за защита на дивата природа в областта. От отдела за връзки с обществеността твърдят, че котката прекарва по-голямата част от времето си в рецепцията на министерството и най-много обича да спи на стол.

Lelik/vk.сom

Гледали ли сте някога „Биг Брадър“? Можете ли да си представите подобно риалити… с котки? Те общуват помежду си, спорят, влюбват се и дори се карат. Над 2 милиона души следят живота на това семейство шотландски котки: най-малкото момче Лелик, майка му Миса, чичо им Тима и баба Сави. О, да, и черната клепоуха шотландка Лея – тя е само гост в тази голяма къща. Собственикът на къщата е млада дама, която шие хубави играчки от филц с образите на своите любимци и ги разпраща на последователите си.

Ariel/ariel.caracat

Каракатът е най-голямата домашна котка, чиито предци са дивите каракали. Те се срещат много рядко, но са и невероятно харизматични с впечатляващ външен вид. Една от тях е Ариел, която буквално завладява сърцата на руските интернет потребители. Тя живее в семейството на Ксения и Егор от 2017 г. в обикновен московски апартамент. Специално за котката си те са монтирали триметрова играчка лабиринт, за да може да не се отегчава. Често излиза навън на каишка. Споделят нейни снимки и видеа в социалните мрежи – и вече имат над половин милион фенове.

Lesha/catlesha

Всъщност, Льоша (Алексей) е човешко име. Но така се казва и тази персийка, която вече има над 1 милион последователи в социалните мрежи.

„Веднъж мама ми каза, че трябва тази вечер да изчистим къщата, тъй като утре на гости ще ни идва едно момче“, казва собственичката Анастасия. „На сутринта тя отиде на работа, спях и я чух да се прибира по-рано с бяла пухена топка в ръце. И ми каза: „Запознай се с нашето момче Льоша“. Майката твърди, че е знаела, че това е Льоша, още щом го е зърнала.

Интересното е, че котката реагира единствено на името си – не реагира на имената на други хора. Анастасия е правила много експерименти и е викала котката и с други имена, но той наистина е много умен. Освен това обича да пътува – наскоро са прекарали шест дни на влака Хабаровск (в Далечния изток)-Москва.

Niki/vk.com

„Ако просто си седиш на едно място, няма да постигнеш нищо“. Така казват, нали? Е, котката Ники напълно опровергава това твърдение. Невероятният котарак Ники, който обича да седи като човек, бързо набира популярност – той вече има над 200 000 фенове. Собственичката му Виктория Вирта твърди, че Ники обича да стои на два крака близо до дивана и да седи като човек.

Освен това е участвал в много телевизионни предавания и за него са писали дори „Дейли Мейл“, „Мирър“ и „Бъзфийд“.

Sucha/catvankedisi

Котката Суша и кучето Тиша са най-добри приятели и обичат да пътуват и да правят всичко заедно. Собственичката им Татяна Буркацкая твърди, че котката повтаря всичко, което прави кучето, а после публикува приключенията им в социалните медии. Тиша е чихуахуа, а суша е смесица между турски ван и ангорска котка. Котката е с пухкава бяла козина и пъстри очи – синьо-зелени. Когато Суша е още малък, Татяна го води на разходка из квартала, където той спи спокойно. Сега е на три години и ходи на екскурзии сред природата със семейството, обикаляйки Русия с кола. Видеата им имат милиони гледания в социалните мрежи!.

автор: ЕЛЕОНОРА ГОЛДМАН

източник: bg.rbth.com