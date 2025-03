Толерантност и съвместно съществуване – Висша ценност заложена от създателя на Обединените Арабски емирства

Една от водещите ценности, която шейх Зайед Бин Султан Ал Нахаян оставя като завет на поколенията след себе си е да разпространяват ценностите на толерантност и съвместно съществуване сред народите, основани на приемане, уважение и разбиране.

В навечерието на най-големият ислямски празник Рамадан, негово Превъзходителство извънредният и пълномощен посланик в България Абдулрахман Ахмед Ал Джабер посети Център за настаняване от смесен тип за деца и младежи „Констанца Ляпчева“ гр. Долна Баня. Целта му беше да се запознае с децата и младежите от центъра, както и да им разкаже за неговата страна и разбира се да сподели храната си заедно с тях.

Негово превъзходителство искаше да се докосне до емоциите и енергията на тези деца и да им даде усещане и надежда, че не са сами. Той им разказа как неговата държава отделя голямо внимание и средства да се грижи за сираците. Това е една различна концепция, която Обединените Арабски Емирства прилага относно грижата за сираците. Не само чрез финансова подкрепа, но и чрез насърчаване на обществото да ги посещава, опознава, образова и интегрира за да им се даде чувство за сигурност, за да могат тези деца да изградят нормален и стойностен живот.

По време на неговата визита в центъра за деца в Долна баня беше поздравен от Председателя на Общинския съвет госпожа Татяна Жикова, за милият и топъл жест към децата. Тя благодаря за толерантността и вниманието, с което посланикът и екипа му се отнесоха към децата.

Толерантността е качество, което се възпитава чрез добри примери!

Ramadam Kareem!

Tolerance and coexistence –

A supreme value set by the founder of the United Arab Emirates.

One of the guiding values that Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan left as a legacy to the generations after him is to spread the values of tolerance and coexistence among people based on acceptance, respect and understanding.

On the eve of Ramadan, the biggest Islamic holiday, His Excellency Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Bulgaria Abdulrahman Ahmed Al Jaber visited the „Konstanza Lyapcheva“, Gorna Banya, a mixed accommodation center for children and young adults. His aim was to meet the children and young people from the center, as well as to tell them about his country and of course to share a meal with them.

His Excellency wanted to touch the emotions and energy of these children and give them a feeling and hope that they are not alone. He told them how his country devotes great attention and resources to take care of orphans. This is a different concept that the United Arab Emirates is applying regarding the care of orphans. Not only through financial support, but also by encouraging the community to visit, get to know, educate and integrate these children to give them a sense of security so that these children can build a normal and fulfilling life.

During his visit to the children’s center in Dolna Banya, he was congratulated by the President of the Municipal Council, Mrs. Tatiana Zhikova, for the kind and warm gesture towards the children. She thanked for the tolerance and attention with which the Ambassador and his team treated the children.

Tolerance is a quality that is taught through good examples!

Ramadam Kareem!

автор: Кристина Тенева

