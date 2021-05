TikTok предизвикателство със скрито послание показва колко лесно децата могат да пропуснат признаците на онлайн тормоза

Кампанията #CheckBeforeYouChat на AMBER Alert – Европа е по повод Международния ден на безследно изчезналите деца – 25 май; партньор от българска страна е ГД „Национална полиция“

Фондация AMBER Alert – Европа, неправителствени организации в областта на защитата на децата и служителите на правоприлагащите органи от цял свят се обединяват с популярни в социалните мрежи личности в борбата срещу онлайн тормоза. Общата цел е недопускане на насилие на деца, което според анализите сериозно нараства в условията на изолация, заради пандемията от коронавируса.

Кампанията #CheckBeforeYouChat (Провери, преди да започнеш да чатиш“) е по повод Международния ден на безследно изчезналите деца – 25 май. Тя стартира с танцово предизвикателство, отправено от инфлуенсъри в TikTok. Началото на втората й част бе дадено точно преди датата на отбелязване на световния ден, когато участниците публикуваха свои видеоклипове, но вместо да следват стъпките, те стоят неподвижно и разкриват истинското значение на предизвикателството – да обърнат внимание на подрастващите и да им покажат кои са признаците на скритите заплахи в общуването онлайн с непознати, водещи до тормоз в мрежата.

„Когато бе пуснато предизвикателството, въпреки че знаците бяха точно пред очите им, децата не забелязваха какво става. В мрежата това често се случва, докато не стане твърде късно. Искаме да сме сигурни, че децата са наясно с факта, че онлайн не всичко е такова, каквото изглежда, и те трябва да внимават с кого общуват в социалните медии, приложения или игри“, отбеляза Франк Хоен, председател и основател на AMBER Alert – Европа.

Винаги проверявай, преди да започнеш да чатиш – към този призив се присъединява и Главна дирекция „Национална полиция“, партньор на инициативата от българска страна. От там напомнят, че по данни на организаторите на кампанията, ежедневно 750 000 потребители в света упражняват онлайн тормоз над деца.

Кампанията #CheckBeforeYouChat е организирана от фондация AMBER Alert – Европа, подпомагаща спасяването на изчезнали деца. Инициативата се провежда в сътрудничество с неправителствения сектор, правоприлагащите органи и известни лица от цял свят. Партньори са Innocean Berlin, Beyond Influence, Dahouse, Isle of Green, Bot Inc. Целта е справяне със случаите на онлайн тормоз и недопускане на насилие над деца, което сериозно нараства в условията на изолация, заради пандемията от коронавируса.

Справянето с пандемията доведе до социална изолация, което създаде условия за тревожно увеличаване на случаите на онлайн тормоз. Това е опасно явление. Всичко започва, когато възрастен се сприятелява с деца онлайн и изгражда у тях фалшиво доверие, с което по-късно започва да злоупотребява и нерядко се стига до сексуално насилие както онлайн, така и лично.

По-рано този месец песента „Love Birds“ („Птици на любовта“), съдържаща в текста си петте етапа на онлайн тормоза, беше официално пусната в платформата TikTok, заедно с танц в 5 стъпки. С помощта на известни интерпретатори танцовото предизвикателство беше възпроизведено от хиляди нищо неподозиращи потребители на платформата по целия свят.

За повече информация за кампанията моля, посетете https://www.checkbeforeyouchat.com/