Тези холивудски звезди са луди по руската литература

Някои холивудски актьори и известни западни писатели и режисьори обичат Толстой, Достоевски… и не само.

Getty Images

Най-известният пример, който вече се превърна в популярен мем, е Орландо Блум, който чете „Братя Карамазови“ от Фьодор Достоевски в парка. Снимките на актьора обиколиха витруалното пространство, а потребителите отбелязаха, че Блум вероятно е разкрил мистерията на руската душа… съдейки по многообразните му изражения.

orlando bloom reading the brothers karamazov is me reading the brothers karamazov (thank u @DOST0EVSKI, it needed to be seen by everyone) pic.twitter.com/u8ZjRWSzTe— ❄️ 梅疏影、winter goat ❄️ (@karamazovas) May 30, 2019