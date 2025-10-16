Течо Сантифап Ангкол крайбрежен път: подобряване на туристическия пейзаж на Кеп

Пътят Techo Santiphap Angkol Coastal Road е играл и продължава да играе жизненоважна роля за подобряване на красотата на пейзажа и подреденото развитие на туристическия сектор в провинция Kep.

Този път се отличава с ключови подобрения в инфраструктурата, включително обособени паркинги, специални велосипедни алеи и пешеходни пътеки, които осигуряват приятно и достъпно пространство за местните жители, както и за местни и международни туристи, които желаят да се насладят на свободното си време.

Освен това този път служи като важна връзка между град Кеп и близките туристически и риболовни райони в община Ангкол. Простирайки се през земеделски зони, солни полета и мангрови гори, той също така се свързва с провинциален път № 1332, улеснявайки пътуването между район Дамнак Чангаер и международния граничен пункт Пном Ден (границата между Камбоджа и Виетнам) в провинция Кампот. Освен това, тя се интегрира с различни пътни мрежи в географската област на Кеп, което позволява по-добра свързаност с градските центрове, местните села и други ключови райони в цялата провинция.

Пътят Течо Сантифап Ангкол е с обща дължина 12 645 метра и обхваща селата Кеп и Ангкол в община Ангкол, район Дамнак Чангаер, провинция Кеп. Той е разработен като част от подпроект в рамките на „Устойчива туристическа инфраструктура за приобщаващ растеж в подрегиона на Големия Меконг – фаза II“. Строителството е продължило 24 месеца, като е започнало през януари 2022 г. и е приключило през януари 2024 г. Пътят е официално открит и пуснат в експлоатация на 11 ноември 2024 г.

