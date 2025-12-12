Тайландските войски засилват атаките срещу Камбоджа

Говорителят на Министерството на националната отбрана на Камбоджа, генерал Мали Сочета, заяви, че тайландските сили са засилили атаките си срещу камбоджанска територия, като са нанесли удари както по военни позиции, така и по цивилни жилищни райони, използвайки широк спектър от оръжия и без да правят разлика.

В ежедневно изявление, публикувано в петък сутринта, 12 декември, тя заяви, че тайландските войски, които тя описа като нахлуващи сили, са започнали тежки и непрекъснати атаки срещу камбоджанските войски и цивилни граждани на фронтовата линия на Военен регион 4 от 22:00 ч. на 11 декември 2025 г. до 7:00 ч. на 12 декември 2025 г.

Според изявлението тайландските сили са стреляли с тежки картечници от бронирани превозни средства в районите Чам Тае и Тамок Хаус. Те също така са разположили снайперски пушки, минохвъргачки и картечници в храмовете Та Муен и Та Крабей. В петък сутринта тайландските войски разшириха атаките си, използвайки тези оръжия в няколко места, включително Ан Сех, Пнум 500, О Пка Снаех, Твеар Даек и Пнум Понг Чап. В същото време тайландските сили започнаха да обстрелват с тежка артилерия районите Тмор Дон, Чоб Кокир и храма Та Крабей.

Генерал Мали Сочета добави, че тайландските войски продължиха атаките си в няколко района на Военен регион 5 от 22:00 ч. на 11 декември до 8:00 ч. на 12 декември. През този период тайландските сили са използвали токсичен дим и картечен огън в района на Прей Чан, изстреляли са снаряди в района на Бенг Тракуон и са разположили разузнавателни дронове.

Говорителят подчерта, че тайландските войски са провеждали безразборни атаки, стреляйки по цивилни жилищни райони, където живеят цивилни граждани, включително училища, посещавани от деца. Тя също така отбеляза, че атаките са нанесли щети на храма Та Крабей и храма Преа Вихеар – свещени места за Камбоджа и част от световното културно наследство.

източник: ams.com.kh

