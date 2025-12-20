Огромни облаци дим от бомбите, хвърлени от тайландските изтребители F16 върху сгради на цивилни граждани в Камбоджа, могат да се видят навсякъде.

В откровено незачитане на спешните призиви за мир от страна на САЩ, Китай, Русия, Обединеното кралство, Европейския съюз и международната общност, тайландските въздушни сили отново разположиха изтребители F-16, за да бомбардират множество цивилни обекти в Камбоджа тази сутрин.

– В 22:58 ч. на 19/12/25 тайландската армия разположи изтребители F-16, за да бомбардира и унищожи района на моста О’Джик на границата между окръг Чонг Кал, провинция Оддар Меанчей, и окръг Срей Снам, провинция Сием Реап.

– От 11:01 до 11:16 ч. на 20.12.2025 г. тайландската армия разположи изтребители F-16, които извършиха въздушен удар, като хвърлиха 3 бомби върху казино-хотел в близост до граничния контролно-пропускателен пункт Chey Chomneas.

Такива действия представляват явно незачитане на международното право, нарушавайки забраната на Хартата на ООН за употреба на сила, както и основните принципи на международното хуманитарно право за защита на цивилни лица и цивилни обекти. Игнорирайки глобалните призиви за сдържаност, Тайланд е избрал ескалация вместо мир, излагайки регионалната стабилност и невинни човешки животи на сериозен риск.

