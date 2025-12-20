По повод училищното тържество в Българското неделно училище „Отец Александър Чъкърък“ в гр. Одрин, по покана на Радослава Кафеджийска – генерален консул на Република България в Турция, областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова, съвместно с Тракийско дружество „Георги Сапунаров“, зарадваха децата за предстоящите празниците с множество подаръци.

Те бяха осигурени от благотворителния коледен базар „Заедно за храма“, проведен под егидата на областния управител, и изработени с много старание от деца и ученици от различни училища от региона. Малчуганите от неделното училище ги посрещнаха с искрени усмивки, вълнение и много празнично настроение,а д-р Здравкова им пожела да бъдат все така радостни и усмихнати, здраве, успехи и светли коледни и новогодишни празници.

На тържеството присъства и директорът на училището Христо Христов, който пое поста през учебната 2024/2025 година.

Facebook

Twitter



Shares