Тържествена церемония по награждаването на победителите от тазгодишното издание на националния конкурс за екзарх Антим I

На 12 декември 2025 г. в Драматичен театър „Владимир Трендафилов“, гр. Видин се състоя тържествената церемония по награждаването на победителите от тазгодишното издание на националния конкурс „Ще бъда блажен, ако възкръсне България за нов свободен живот!“, посветен на живота и делото на екзарх Антим I, организиран с благословението на Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Пахомий, Видинската света митрополия, Съюза на българските писатели, Фондация „Читалище”, списание „Читалище” и дружество „Будители” в област Монтана.

Конкурсът събра 104 творби в разделите поезия, проза, есе, изобразително изкуство и филм от деца, младежи и възрастни от десетки градове и села на България. Жури в състав Боян Ангелов – председател и членове Юлий Йорданов, Александър Александров и свещ. Андрей Трифонов, разгледа, обсъди и класира творбите на участниците в различните раздели.

По време на събитието Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Пахомий приветства гостите на събитието и поздрави всички участници като разказа за значимостта на екзарх Антим I и неговото наследство за Видин и България.

Поздравителен адрес към всички участници в конкурса отправи г-жа Ани Арутюнян, областен управител на гр. Видин.

Резултатите от конкурса обяви г-н Юлий Йорданов, литературен критик и член на Съюза на българските писатели, а ученици от Профилирана природо-математическа гимназия “Екзарх Антим I” прочетоха наградените произведения на техни връстници в раздел “Поезия”.

Своето стихотворение “Плащеницата” прочете от сцената и г-н Атанас Звездинов от София, отличен с Първа награда в раздел Поезия, възрастова група над 19 г.

В раздел Есе трета награда получи учителят от Видин Малин Маринов, който насърчи учениците в залата да изучават историята и примера на личности като първия български екзарх.

Богомил Петров от гр. Видин бе удостоен със специална награда в раздел Изобразително изкуство, възрастова група над 19 г. за своя фотографски колаж, посветен на екзарх Антим I.

Наградите на присъстващите победители в конкурса връчиха Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Пахомий, областният управител на Видин г-жа Ани Арутюнян и проф. Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели.

Организаторите поздравиха победителите от конкурса и изказаха своята благодарност към всички участници, изпратили свои творби.

Наградите ще бъдат изпратени до всички победители от различни населени места на България, които не успяха да присъстват на официалната церемония.

През следващите месеци очаквайте подробности за следващото издание на конкурса и условията за участие.

Facebook

Twitter



Shares