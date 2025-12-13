Търговският обем между Камбоджа и САЩ достига над 11 млрд. долара

Доклад на Главното управление на митниците и акцизите на Камбоджа, публикуван на 11 декември, гласи, че през 11-те месеца на 2025 г., от януари до ноември 2025 г., търговията между Камбоджа и Съединените щати е възлизала на над 11,87 милиарда щатски долара, което е увеличение с над 27,7% в сравнение със същия период на 2024 г., който е възлизал само на 9,3 милиарда щатски долара, от които вносът от Съединените щати е на стойност над 367 милиона щатски долара, което е увеличение с 50,3% в сравнение със същия период на 2024 г., който е бил на стойност над 244 милиона щатски долара. По-специално, само през ноември 2025 г. Камбоджа е изнесла за Съединените щати стоки на стойност 1,1 милиарда щатски долара, което е увеличение с 33,6% в сравнение с 2024 г., която е била на стойност над 828 милиона щатски долара, докато Съединените щати са внесли обратно стоки на стойност над 41,2 милиона щатски долара, което е увеличение с 55% в сравнение с 2024 г., която е била на стойност над 26 милиона щатски долара.

Съединените щати остават основният пазар за Камбоджа, а основните стоки, които Камбоджа изнася, включват дрехи, пътни чанти, обувки и аксесоари и др. Камбоджа внася от Съединените щати, включително автомобили, машини, бижута, козметика, електрическо оборудване, електроника и някои други потребителски стоки.

Заслужава да се отбележи, че благодарение на усилията на кралското правителство, водено от премиера Хун Сен, преговорите за тарифите със Съединените щати постигнаха добри резултати. Президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да намали тарифната ставка за внос от Камбоджа от 49% на само 19%, докато Камбоджа намали тарифите за американски стоки до 0%, считано от 1 август 2025 г.

Негово Превъзходителство Сун Чантол, заместник министър-председател и първи заместник-председател на Съвета за развитие на Камбоджа, заяви: „Камбоджа е първата страна в света, която подписа официално споразумение за реципрочна търговия със Съединените щати. Това показва сигурност и повишава доверието в инвестициите и износа към големия американски пазар.“

Заслужава да се отбележи, че според доклад на Главното управление на митниците и акцизите на Камбоджа, през първите 11 месеца на 2025 г. Камбоджа е изнесла стоки на международните пазари на стойност над 27 милиарда долара, което е увеличение с 14% в сравнение със същия период на 2024 г., който възлиза на над 24 милиарда долара.

автор: Нхем Софал

източник: ams.com.kh

