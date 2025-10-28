Търговската камара на Шарджа засилва икономическото сътрудничество с Беларус

Търговско-промишлената палата на Шарджа (SCCI) проведе разговори с високопоставена дипломатическа делегация от Република Беларус, за да проучи начини за засилване на сътрудничеството между двете бизнес общности.

Срещата, проведена в централата на SCCI, се фокусира върху задълбочаването на стратегическите връзки чрез отваряне на нови възможности за двустранен растеж и партньорство в различни сектори на търговията, инвестициите и туризма, за да се обслужват взаимните интереси на двете страни.

На срещата присъстваха Абдала Султан Ал Овайс, председател на SCCI; Игор Бели, посланик на Република Беларус в ОАЕ; и Аляксей Жалдибин, генерален консул на Беларус в Дубай.

Присъстваха също Халима Хумаид Али Ал Овайс, член на борда на SCCI; Абдул Азиз Ал Шамси, помощник-генерален директор по комуникациите и бизнес сектора в SCCI; и д-р Фатима Халифа Ал Мукарраб, директор на отдела за международни отношения в SCCI.

В изказването си Абдала Султан Ал Овайс заяви, че срещата е важна стъпка към задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество. Той отбеляза, че отношенията между ОАЕ и Беларус се основават на стабилна и споделена стратегическа визия, която е довела до постоянен растеж в търговията, като ОАЕ сега е ключов регионален партньор за Беларус.

„Търговската камара на Шарджа е решена да превърне тези стабилни отношения в действени бизнес партньорства, които отварят нови хоризонти за плодотворно сътрудничество в интерес на двете бизнес общности. Тя е напълно готова да предостави всякаква подкрепа и съдействие на беларуските компании, които искат да се възползват от атрактивния инвестиционен климат в Шарджа“, добави той.

Ал Овайс подчерта необходимостта от засилване на съвместните усилия за укрепване на търговските и инвестиционните връзки и насърчаване на ефективни партньорства между субектите от частния сектор в двете страни, в съответствие с големия потенциал и нововъзникващите възможности, които предлагат двата пазара.

Игор Бели изрази благодарността си към Търговската камара на Шарджа за топлото посрещане, потвърждавайки стратегическия подход на Беларус към укрепване на сътрудничеството с Обединените арабски емирства на всички нива.

По време на срещата делегацията, придружаваща беларуския посланик, представи основните експортни продукти на Беларус, вариращи от машини и промишлено оборудване до селскостопански стоки като месо и пшеница, в допълнение към дървен материал и мебели.

Делегацията представи подробен каталог с търговските оферти на беларуските компании, обхващащ широк спектър от жизненоважни сектори, включително фармацевтични продукти, тежко машинно и електрооборудване, автомобили и камиони, различни химикали и торове, строителни материали, текстил, синтетични влакна, кожени изделия, както и богато разнообразие от преработени храни, млечни продукти, прясно и консервирано месо и сладкарски изделия.

Двете страни подчертаха важността на взаимните посещения, които позволяват на предприемачите и инвеститорите от Шарджа и Беларус да получат информация от първа ръка за индустриалните, селскостопанските и услугите на всеки пазар, особено в ключови сектори като селското стопанство, производството на мебели и дървен материал, производството на храни и химикали.

Беларуската делегация разкри планове за изпращане на комбинирана търговска и туристическа делегация в Шарджа през следващата година с цел укрепване на двустранните бизнес отношения и установяване на нови инвестиционни партньорства с техните колеги в емирството.

На срещата бе засегната и ключовата роля на участието в международни изложения, организирани от двете страни. Генералният консул на Беларус посочи успешното участие на беларуска компания за бижута в изложението „Watch and Jewellery Middle East Show“ в Шарджа, което отразява нарастващата привлекателност на емирството като търговски център.

Двете страни приключиха с договаряне за усъвършенстване на механизмите за сътрудничество, насърчаване на обмена на информация и съгласуване на усилията с нововъзникващите икономически тенденции, за да подкрепят по-силни търговски връзки и да улеснят участието в глобални изложения.

източник: www.wam.ae

