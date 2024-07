Тандемът син и баща Тheo, Теди Джорджо и българският хандбал покоряват Европа с уникална песен и видеоклип

Отличното сътрудничество между най-спортните ди джей на България Theo, Теди Джорджо, техните екипи и Българската федерация по хандбал доведе до създаването на уникален химн на плажния хандбал и още по-уникален видео клип към него. Песента на Theo Feat. Teddy Georgo, Galina & Raya – Better Late Than Never (По-добре късно, отколкото никога) e създадена специално за Европейските шампионати по плажен хандбал във Варна и България през 2024.

Летният хит носи енергията и вълнението на този атрактивен спорт и е по идея на президента на БФ Хандбал Росен Добрев и именития български DJ и продуцент Теди Джорджо, а в реализацията на песента участват и неговите талантливи синове – Теодор и Пламен, известни в музикалните среди, като DJ Theo и DJ Diass. Женските вокали са дело на две талантливи варненки – Галина и Рая, открития на младия продуцент и DJ – Theo. Участие в проекта взеха доказани имена в музикалната индустрия на България, сред които популярният китарист и водещ Иван Тишев /TISH3V/, Георги Киров /D-ZASTA/ oт „The House Studios” и Жулиен Станев /JS/, от „SauceKids Studios” – Варна. Видео продукцията сътвориха талантливите момчета от Варна – Жулиян Христов, Момчил Ренчев /Joker Flow/, Николай Йорданов, Радостин Пеев, Свилен Рачев, от „Eclipse Vision”.

Главна роля във видеото играе домашният любимец на DJ Theo и неговата приятелка Красимира – 6-годишният френския булдог Карина, удостоена с множество международни награди.

„Когато представяме България, нашите сърца туптят много силно! За нас с Theo и DJ George е огромна чест, че и тази година отново ни е поверена отговорността за шоу ентъртеймънта на плажните хандбални шампионати. Когато представяме България, даваме най-доброто, за да създадем музикалното лице и неповторимо настроение за феновете на това значимо за страната спортно събитие. Горд съм от продукта, който успяхме да създадем и благодаря на всички колеги и приятели от екипа“, сподели Теди Джорджо.

Росен Добрев благодари на Теди Джорджо и музикантите, участвали в реализирането на песента.

„Клипът стана страхотен и улови уникалната атмосфера на този атрактивен спорт. Песента е насочена към младите хора, към лятото, към феновете, които се забавляват по трибуните. В България имаме много добри музиканти, певци, артисти и DJ и вярваме, че те ще допринесат за популяризирането на нашата страна и през музиката. Този химн се превърна в неразделна част от Европейското първенство и ще остави траен спомен във всички участници и зрители“, каза Добрев.

През 2024 г. Варна и България са домакини на Европейско първенство за юноши и девойки до 16 години е от 4 до 7 юли и Европейския квалификационен турнир за мъже и жени.

В 10 часа днес мъжете излизат срещу Малта, а в 11 часа жените срещат Украйна. От 15 часа мъжете играят с Чехия, а в 16 жените с Швейцария.

