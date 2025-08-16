Талантът на бъдещето грее на сцената на „Топ 10 – Награди за мода, шоу и бизнес – София 2025“

На 10 октомври 2025 г. в стилната обстановка на Black & White Club в елитния хотел „Милениум“, София ще се състои дългоочакваното събитие „Топ 10 – Награди за мода, шоу и бизнес – София 2025“. Организатор и водещ на бляскавата церемония е харизматичният дизайнер, шоумен и попизпълнител Красимир Недялков – артистът, който през последните години набра сериозна скорост с хитовете „Богиня“, „ПРИЯТЕЛИ“, „Зара“ (в дует с Кристина Димитрова), „Жаден за живот“, „Шоуто на моя живот“ и най-новото му парче „Роза Дива“.

Вечерта обещава да бъде изключително специална не само с изисканата атмосфера и отличията, които ще бъдат връчени на едни от най-успешните личности в модата, шоуто и бизнеса, но и с изгряващата звезда на българската музикална сцена – Даная Александрова, която ще бъде Звездата на вечерта.

Едва на 8 години, Даная вече е истинско явление – носи в себе си голямо сърце за музиката, неподправена детска емоция и сценично присъствие, което рядко се среща. Тя е автор на четири свои песни, в които вплита мечтите си, искрените си чувства и детския поглед към света. Нейният изключителен талант беше заслужено признат – лично министърът на културата Мариян Бачев ѝ връчи престижна награда.

Даная е победител в редица международни конкурси, включително голямата награда в Париж, Римини и Белград, където нейна авторска песен плени сърцата на журито. Тя спечели и формата за нова детска песен „Музикална въртележка“ в гр. Плевен, където получи и вота на публиката.

Истинска сензация, тя е и първият и единствен победител в шоуто „Интернет търси талант“. Зад тези успехи стои един ключов човек – нейният вокален педагог Аделина Колева, която играе решаваща роля в артистичното ѝ развитие.

Даная вече има в актива си над 130 златни отличия от конкурси у нас и в чужбина, активно участва в благотворителни инициативи и показва, че талантът ѝ не се изчерпва само с музиката – тя има и дарбата да бъде актриса, снимала се е в български филм и в рекламна кампания против войната по пътищата, заедно с Боряна Братоева и Атанас Михайлов.

Вечерта на 10 октомври ще бъде озарена от младата изпълнителка, която с глас и присъствие носи светлина на сцената и обещава едно музикално бъдеще, изпълнено с вдъхновение.

И както се пее в песента „Шоуто на моя живот“ по текст на Джина Дундова, музика на Иван Кръстев и аранжимент на Димитър Гетов:

„На младите ръка… подадох ей така…“ – това е посланието, което събитието носи, подкрепяйки новите таланти и отдавайки почит към труда и вдъхновението във всички сфери на творчеството.

Facebook

Twitter



Shares