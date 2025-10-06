„Свят без граници“ в помощ на нуждаещите се



Сдружение „Свят без граници“ отчита две успешни кампании през месец септември. Те са в помощ на лица от малцинствата, които са в неравностойно положение или живеят в крайна бедност. Потребителите на услугата „Социални жилища“ в Стара Загора, сред които и семейства, загубили домовете си при събарянето на незаконни постройки в кв. „Лозенец“, получиха хранителни пакети и хигиенни материали. „В непрекъснат контакт сме с хората, работим и активно на терен. Община Стара Загора осигурява абсолютно всичко необходимо за удовлетворяването на нуждите им, като в определени моменти се явяваме и като посредник с институциите“, посочва председателят на УС на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев.

За началото на учебната година неправителствената организация в партньорство със сдруженията „Промяна на поколенията“ и „Верният настойник“ зарадва деца и ученици от региона с подаръци – ученически пособия и книги, необходими за осигуряване на по-лесен и равен достъп до образователни услуги на хората в затруднено положение.

