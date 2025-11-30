Световноизвестен изпълнител дойде в България да връчи бизнес награди!

Winter Bright Awards 2025 – Бизнес и Туризъм

Отново е ноември, края на годината и по традиция се прави равносметката на изминалите месеци и се поставят нови цели, но е и време за споделяне, празнуване и получаване на награди.

В София, в Хотел „Маринела“ се проведе гала вечерта на най- емблематичните награди за бизнес и туризъм – Bright Awards 2025. Вече десет години тези награди са доказателство, че в България има компании, организации и институции, които работят успешно, съблюдавайки своята мисия, каузи и професионализъм. Да бъдеш номиниран и да спечелиш статуетката е престиж, които показва стойност.

Главен организатор е „Балканска Медийна Асоциация“ с подкрепата на повече от 30 български медии. Вдъхновителят на тази идея е една прекрасна дама, с високи критерии, безкомпромисни позиции и голямо и топло сърце – Нина – Никол Хамилтън.

Нейните събития са отражение на нея самата. Тя винаги подкрепя каузи, подържа талантливи хора и популяризира българските продукти и услуги.

И така, нощта на наградите отново беше блясък, елегантност, професионализъм и най – вече човечност. И отново имаше изненади, но за тях след малко.

За поредно събитие, Нина Хамилтън не изневери на себе си, а именно да има кауза, която да обедини присъстващите. Отново бяха подкрепени жени с репродуктивни проблеми. В България, повече от 200 000 жени, имат нужда от инвитро процедури.

Усмихнатият и чаровен Искрен Пецов имаше задачата да бъде водещ на събитието. С непринудеността си превърна сцената в място на споделяне и съпреживяване между наградени и награждаващи.

Регламентът беше, представители на български медии, депутати и обществени личности връчват наградите на компании и организации от различни сфери на бизнеса и туризма.

Започваме с категория „Образование“. Не е случайно, че точно с тази категория започва награждаването. Без образовани хора, не може да има развитие. Образоваността е важен критерии, който посочва нивото на развитие на едно общество.

Първата статуетка отиде при г-жа Елеонора Владимирова, директор на СУ “Петър Берон“ гр. Перник. Тя получи наградата от г-н Габриел Вълков – народен представител и председател на комисията по младежта и спорта към НС.

Академик Георги Чернев връчи втория приз в категория „Образование“ на Финансово – счетоводен Факултет на УНСС. Наградата получи декана г-н Брусарски.

Събитието продължи с една специална категория – „Право“. Няма как да липсва такава категория при бизнес награди, защото правото е пряко свързано с бизнеса и ежедневния ни живот.

Призът „Нотариус на годината“ отиде при г-жа Петя Иванова. Тя получи наградата от главният редактор на сайта „Столица.Бг“ г-жа Александра Никова.

Статуетката „Млад Адвокат“ отиде в ръцете на Стоян Клюнкев. Тя му беше поднесена от г-жа Даниела Палазова от ИА „Пик“

Захари Белчев от „Телеграф“ връчи два приза. „Жена Адвокат за 2025г“ е адвокат Златина Хаджипанайотова. За интересните изненади по време на церемонията около адвокат Хаджипанайотова ще разкажем малко по-късно.

Също така, Захари връчи и „Адвокат на 2025г“ и тя бе спечелена от адвокат Христо Расташки.

Категория „Право“ завърши с връчването на наградата за адвокатско дружество. Народният представител Ангел Славчев – зам. – председател на Комисията по електронно управление награди Адвокатско дружество „Стоянов, Даньовска и партньори“

Академия „Щастлив живот“ и създателката и Стояна Нацева получиха наградата в категория „Услуги“. Наградата връчи Анелия Попова – информационна агенция „Блиц“.

На сцената беше поканена Йонка Максимова. Една дама, която е позната като шампионка по конна езда, притежаваща не само дисциплина, но и изключителен бизнес нюх. Тя и Нина Хамилтън са виновничките за невероятните изненади, които се случиха на събитието.

Йонка, със своята елегантност и класа бе поканена да връчи двете награди в категория „Красота и Здраве“. Първият приз отиде при „Ви ен Ей Бюти Студио“ и собственичката моделът Вероника Стефанова, а вторият – при Център по естетична медицина “Дерма акт“.

Церемонията продължи с категория „ Строителство и архитектура“. Светослава Рудолф, директор на телевизия „България 24“, връчи наградата на строително – инвестиционна компания „Артекс“.

Една от най – очакваните категории на събитие бе „Мода“. Тук се връчиха три награди. Ето и победителите. Първата награда отиде при бутик за чанти и аксесоари Анджелини“, а статуетката връчи прекрасната Мисис България Вики Божилова. Втората награда бе връчена от заместник – главният редактор на ИА „ПИК“ г-жа Даниела Палазова на дизайнерката Поля Кинова – Paloma Fashion. Третата статуетка в категорията беше присъдена на дизайнерката Албена Александрова и бутик Рошавата гарга. Статуетката беше връчена от Габриела Георгиева редактор на „София Инфо. бг“

Първата част от церемонията завърши с категорията „Дизайн и Архитектура“. Наградата бе връчена от Кристина Тенева, собственик на Novinata.bg” на „Агрипа студио“ – компания за интериорен дизайн.

И точно в този момент присъстващите се насладиха на първата голяма изненада. Нина Хамилтън със съдействието на Йонка Максимова се погрижиха специален гост да бъде Роб Мъни. Той е част от световно известната музикална банда Си блок. С неговите изпълнения вечерта се превърна в истинско холивудско парти. Внесе емоция и ритъм. Цялата зала танцуваше и всеки споделяше какви спомени има на неговите песни.

След изпълнението на Роб Мъни, церемонията продължи с категория „Хотелиерство“. Имаше две награди. Първата, бе получена от „Гранд Хотел Банско“ за петзвездно спа бижу, а втората, бе получена от комплекс „Боров хълм“ за къща за гости. Наградите в категорията бяха връчени от заместник – министър на туризма госпожа Ирена Георгиева.

Следващото интересно преживяване бе в категория „Спорт“. За никой не би било изненада, че тази година наградата съвсем заслужено отива при Българската федерация по волейбол. Големият Любо Ганев получи статуетката. Той е „голям“ не само във волейбола като състезател, а и като човек, но доказа, че е „Голям“ и като мениджър и ръководител, защото направи прекрасни неща за българският волейбол. И съвсем естествено бе да се постигат резултати, а именно само преди два месеца, националния ни отбор по волейбол мъже спечели сребърен медал на световното първенство във Филипините. Можем да си представи какви успехи предстоят от тук нататък в българският волейбол, благодарение на упорита и последователна работа на федерацията, отборите, треньори и състезатели. Призът бе връчен от Заместни – министър Ирена Георгиева – Министерство на туризма.

В категория „Медицина“ бяха отличени две медицински заведения. Генералният директор на БНР г-н Милен Митев връчи наградата на д-р Христо Мазнейков – Шеф на Клиниката по ортопедия и директор на Болница „Св.София“. Втората награда в категорията бе връчена от г -н Зий Ребело. Изключително интересен, Зий Ребело е продуцент на филми и телевизионни предавания, едно от които е „Седмицата“ по ТВ „България 24“, освен това е човек с отношение към здравето – той е собственик на една от най – големите компании в Европа за хранителни добавки – Витанатура. Той поднесе приза на д-р Димитров от „Джей клиник.

Екатерина Николова – зам. – главен редактор на „Стандарт“ връчи наградата в категория „Земеделие“. Победителят е биоферма „Розино“ и госпожа Албина Ясинска.

Категория „Инвестиции“ имаше две награди. Първата статуетка бе връчена на Циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици е гр. Панагюрище от народният представител и член на комисията по бюджет и финанси г-н Димо Дренчев.

Светослава Рудолф, директор на ТВ „България 24“ връчи втората награда в категорията на г – н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд за най – бързо развиваща се община.

И така се стигна и до последната категория на церемонията а именно „Туризъм“.

В тази категория имаше няколко награди и вълнението в залата беше голямо.

Призът „Селски туризъм“ бе получен от село Житен. Община Долна Баня получи приз за „Туристическо събитие“. Там се проведе първият Европейски шампионат по пожароприложен спорт, а статуетката връчи народният представител Ангел Славчев.

Наградата „Туристически атракцион“ получи „Терме фън и спорт“ Едно невероятно място за забавление за възрастни и деца. Наградата връчи г- н Радослав Червенков – общински съветник от Община Перник

Наградата „Винен туризъм“ бе спечелена от Вила „Монте вино“. Предпоследният приз за „Туроператор“, бе спечелен от „Цанита травел“ и бе връчен от народният представител и председател на комисията за българите в чужбина, Стоян Таслаков.

И последната статуетка, която бе връчена ,е за „Туристическо селище“. „Денгри Еко Резорт“ бе победител и призът беше връчен от легендарният Роб Мъни.

С този последен приз приключи връчването на наградите, но не и на вечерта. Предстояха интересни изненади.

Тази година се проведе благотворителен търг. Бяха предоставени две платна, нарисувани специално за събитието.

Картината „Царицата и розата“ от академик Георги Чернев бе закупена от адвокат Екатерина Бакалова.

Адвокат Ренета Даньовска от адвокатско дружество „ Стоянов, Даньовска и партньори“ закупи картината „Майчина милувка“ на художничката Екатерина Бакалова.

Както споменахме по-рано покрай адвокат Златина Хаджипанайотова имаше интересно преживяване. Тя предостави своята книга „ Да отмъстим на децата си с развод… или да го отпразнуваме“ да участва в благотворителния търг. Книгата се разигра между няколко желаещи, и накрая нотариус Петя Иванова успя да спечели наддаването. Сумата беше голяма и това зарадва всички, защото тези средства отиват за благотворителната кауза на събитието.

По традиция всяка година на наградите има томбола. И тази година средствата от томболата отидоха за благотворителната кауза, а именно за жени с репродуктивни проблеми.

В края на вечерта предстоеше още една приятна изненада. На сцената излезе Десислава. Тя като певица е известна със своя невероятен глас и че може да пее всякакви музикални стилове. Естествено, че изпя свои големи хитове, но не изневери на толкова обичания от нея фолклор и успя да предизвика присъстващите да се хванат на българско хоро.

И тъй като вечерта на Winter Bright Awards беше изпълнена с изненади, които създаваха прекрасно настроение, някак си съвсем естествено се получи поредната не планира изненада, а именно два невероятни гласа изпяха красивата българска народна песен „Малка мома“– Десислава и Рая. Рая, деветгодишния ангел, носещ красотата и силата на българският дух и традиция.

Нямаше по какъв по прекрасен начин Winter Bright Awards 2025 – бизнес и туризъм да завършат. Изпълнението на Десислава и Рая може да видите тук: https://youtube.com/shorts/50SPRhCl7og?feature=share

Честито на всички наградени!

Благодарим за прекрасното събития на Нина Хамилтън

С пожелание за прекрасни празници оставаме в очакване на следващото събитие организирано от Нина, а именно Благотворителния бал на юристите… 16 януари 2026.

Текст: Кристина Тенева

