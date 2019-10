Световно известeн корейски балет гостува в Стара Загора

Световно известната корейска балетна компания K-Arts Dance Company ще гостува в Стара Загора на 14 и 15 ноември. На сцената на обновената зала на бившия Синдикален дом трупата ще представи две изумителни продукции – спектакъла “Love or Hate it”, създаден на базата на West Side Story и съвременния танцов спектакъл „Bow/ Between/No comment”.

Спектакълът “Love or Hate it” /Обичай или мрази/ е създаден на базата на музикалната история от мюзикъла West Side Story, популярна като „съвременните „Ромео и Жулиета“. С уважение към творбата на Стивън Сондхайм, който описва конфронтацията и конфликта между враждуващите групи с танци и пеене чрез любовта на местните и имигрантите от Уестсайт на Ню Йорк, хореографията е адаптирана и насочена към изцяло танцова интерпретация на вълнуващата любовна история от прочутия мюзикъл. Въпреки че оригиналната версия на West Side Story е създадена през 60-те години, хореографът Джухиун Джо вярва, че това е възможност да сподели красивата история, която все още е жива на съвременната публика. Музиката е на Ленард Бърнстейн, костюмите са на Бохва Сонг.

„Bow/ Between/Nocomment” – три съвременни танцови миниатюри по хореография на изтъкнатите корейски хореографи Мисук Джеон /Bow/ Between/ и Чанхо Шин /No comment/.

В първата танцова миниатюра зрителите ще се докоснат до традиционния корейски танц. Във фокуса е корейската хореография Bow, която разглежда поклонът – дали е само жест на поздрав или зад него се крие по-дълбок смисъл? Корейската хореография Bow се фокусира върху широко разпространения жест в източната култура, акт, пълен с красота, показващ учтивост и уважение. Поклонът също е отражение на йерархията, тъй като ъгъла му зависи от социалното положение на човека…

Втората миниатюра по хореография на Мисук Джеон „Between“ е абстрактен израз на взаимоотношенията между двама души: „Ти и аз, един към друг. Какво правиш, къде гледаш и какво чуваш. Дори в различно пространство и време, винаги сме заедно“.

Финалът на съвременната танцова част слага „No comment“ на хореографа Чанхо Шин с философското прозрение, че много често липсата на коментар е най-верният път към истината…

K-Arts Dance Company е създадена през 1997 г. с подкрепата на Министерството на културата, спорта и туризма в Корея. Получила е признание и аплодисменти на престижни сцени в цял свят – New York City Center в Ню Йорк , Кенеди Център във Вашингтон, Театър Айли Ситигруп в Ню Йорк, Театър Лабан в Лондон, Сале д’Арт Лирик в Париж, За-Коен-джи в Токио, Националния център за сценични изкуства в Пекин и Центъра за изкуства в Сеул. Повече от 50 танцьори, от различни танцови стилове, гастролират по цял свят всяка година. Те са носители на множество награди от престижни международни балетни конкурси като Международния балетен конкурс във Варна, Гран при на Youth America, Международния балетен конкурс в Москва, Международния балетен конкурс в Хелзинки, Международния балетен конкурс на САЩ, Arabesque Russian Open Ballet Competition, Международния танцов конкурс в Рим и Международния балетен конкурс на Валентина Козлова. Много от бившите танцьори на трупата продължават да танцуват в международно известни компании като балета на Мариинския театър, балета на Парижката опера, Американския балетен театър, Бостънския балет, Хюстънския балет, Орландо Балет, Джофри Балет, Alonzo King LINES Ballet, Холандския национален балет, Испанския национален балет, Унгарския национален балет, Финландския национален балет, Норвежкия национален балет, Румънския национален балет, Полския национален балет и Нац ионалния балет на Монако.

Репертоарът е смесен – класически, модерен и традиционен корейски танц. Компанията се управлявана и поддържана изцяло от корейското правителство и се стреми да насърчава своята уникална култура и стил на танц.