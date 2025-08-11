Световната звезда Роб Мъни: Имам планове за музикални проекти в България

Съдбата отново ни срещна с Роб, седмица след Summer Bright Awards 2025. Повода – да отпразнуваме неговия рожден ден в Harmony Suites – Luxury apartments in Bulgaria в Sunny Beach – едно прекрасно райско място.

Това събитие ни предостави страхотната възможност да поговорим с Роб относно неговата кариера и какво крие бъдещето за него. От предишното интервю, което направихме с него, стана ясно, че той много харесва България. Във връзка с това, той възнамерява да заснеме клип за едно от популярните си парчета „Lean left lean right” на територията на нашата страна.

Роб, също така, заяви, че много му харесва и идеята да инкорпорира традиционни фолклорни мотиви в песен.

На въпроса кога можем да очакваме да видим проектите, върху които той работи, Роб сподели, че все още е в процес на планиране и, че би се радвал да работи с български професионалисти за тяхното осъществяване.

Нямаме търпение да видим плодовете на труда на Роб и екипът му тук в България. За нас е огромна чест да знаем, че изпълнители от неговия калибър виждат нашата страна като място за креативно и кариерно развитие.

автор: Иван Златанов

