Светослав Стойчев с нов фолклорен албум и грандиозна премиера през януари 2026 г.

Българската фолклорна сцена посреща едно от най-очакваните музикални събития в началото на 2026 година – певецът Светослав Стойчев представя своя трети фолклорен албум, който обещава да завладее почитателите на народната музика с новаторство, емоция и уважение към традициите.



Новият проект на изпълнителя съчетава познатото и любимото от българската музикална съкровищница с изцяло модерни, свежи и изпипани аранжименти. Именно тази комбинация превръща албума в мост между поколенията и го прави еднакво привлекателен както за ценителите на автентичния фолклор, така и за младата публика.

Сред големите акценти в албума са пет дуета с легендарната народна певица Виолетта Маринова, емблематично име от „Мистерията на българските гласове“. В проекта присъства и специален дует с Бони Милчева, примата на Старата градска песен – сътрудничество, което носи неповторимо звучене и стилово разнообразие.

Една от вече наложилите се песни е дуетът „Сестра брата кани на вечера“ с Виолетта Маринова. Парчето бързо се превърна в хит, оглави национални класации и се нареди сред най-предпочитаните заглавия в музикалния портал „Сигнал Плюс“.

🎤 Официална премиера на 15 януари 2026 г.

Публиката ще има възможността да се докосне до албума първа на официалната му промоция, която ще се състои на 15 януари 2026 г. в ресторант „Бъфало“ – място, известно като „домът на българската музика“.

Събитието ще събере цял елит от родни изпълнители и музиканти. Сред специалните гости са:

Виолетта Маринова

Бони Милчева

Силвия Владимирова

Красимир Недялков

Александър Александров – Алекс

Наско Лазаров

Галя Георгиева

Те ще подкрепят Светослав Стойчев и ще превърнат вечерта в истински празник на българския дух и музикална традиция.

💬 Събитие, което не бива да се пропуска

Новият албум на Светослав Стойчев е поредното доказателство, че фолклорът продължава да живее, да се развива и да намира нови форми на изразяване. А премиерата му обещава да бъде едно от най-вълнуващите музикални събития в началото на годината.

Не пропускайте вечер, изпълнена с автентични емоции, силни гласове и вдъхновяваща българска музика!

