вторник, ноември 11, 2025
Св. Синод на БПЦ-БП открива поредното издание на благотворителната кампания „ДЕЦА РИСУВАТ ЗА ДЕЦА” – 2025 г.

На 18 ноември Св. Синод на Българската  православна църква – Българска Патриаршия и хотел „Hyatt Regency Sofia” откриват поредното издание на съвместната благотворителна кампания „ДЕЦА РИСУВАТ ЗА ДЕЦА” – 2025 г.

Официалното откриване е обвързано с наближаващия празник Въведение Богодорично за измолване на Богородичната закрила над българските деца. Благотворителната кампания стартира на 18 ноември 2025  г. в София с изложба и концерт от 18:00 ч. в зала „Ботев“ на хотела-домакин (до площад „Васил Левски“ и едноименния паметник на бул. „Васил Левски“).

ПОМОЩНИЦИ НА ДЕЦАТА

С благотворителната изложба Св. Синод на БПЦ – БП помага на Клиниката по УНГ към болница ИСУЛ (София), където се лекуват деца от цяла България. В благородната кампания му партнират хотел „Hyatt Regency Sofia“, Телевизията на Софийска св. митрополия, БНТ, радио „Зорана“, Детско-юношеският църковен хор „Св. Серафим Софийски“ и Църковното неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ (София). Всички те заедно с малки и млади художници подкрепят по-добрите условия за лечението на болните деца в единствената национална Клиника по УНГ. Предоставят й се събраните средства от закупуването на лауреатските детски и ученически творби, изложени в благотворителна изложба във фоайето на хотел „Hyatt Regency Sofia“, с цел осигуряване на двойни медицински легла за Детското УНГ отделение към ИСУЛ. Така ще бъде възможно родителите да се грижат по-пълноценно за децата си в трудния период на тяхното болнично лечение. Творбите са селектирани на ежегодния синодален Национален конкурс „Възкресение Христово“ (до 2022 г.); „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух“ (2023 и 2024 г.) и „Моят небесен покровител“ / „Моят православен храм“ (2025 г.).
Участниците в църковния конкурс преотстъпват своите картини в полза на своите нуждаещи се от лечение връстници, за да възкръснат детските усмивки, да победят животът, добротворството и любовта!

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ!

•    Заповядайте в х-л „Hyatt Regency Sofia“ на 18 ноември 2025 г. (вторник) от 18:00 ч. за официалното откриване на кампанията „Деца рисуват за деца“.
•    Разгледайте изложбата с прекрасните детски творби във фоайето на хотел „Hyatt Regency Sofia“. Изложбата продължава до 24 ноември 2025 г.
•    Изберете си една или повече творби.

ДАРЕНИЯ 
Дарените от Вас средства ще помогнат пряко за лечението на болните деца.
•    Отидете до „Кутията на доброто“ в зала „Ботев“ (във вечерта на откриването) или при рецепцията на хотел „Hyatt Regency Sofia“ (в дните от 19 до 24 ноември 2025 г.). В кутията може да дарите в брой сума по Ваше желание. 
•    Можете да дарите и по банков път:
УниКредит Булбанк – клон София Батенберг
Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF
Получател: Българска Патриаршия Св. Синод
IBAN: BG74UNCR70001521462653
Основание за плащане: КАМПАНИЯ „ДЕЦА РИСУВАТ ЗА ДЕЦА“
•    Вземете избраната творба, тя е вече Ваша!
Да подкрепим детския живот с протегнатата си и щедра ръка! Да помогнем безкористно и от сърце, за да бъдем като децата, на които Господ обеща небесното Си Царство!

худ. Виктория Иванова, 2025 (4. клас, ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Попово

