Супа „Фо“ – кулинарния дух на Виетнам



В София се отбеляза за първа година „Денят на супа Фо“. От 2017г. 12-декември е обявен за „Денят на супа Фо“.

Това беше събитие на вкусове, споделяне и приятелство.

То бе организирано от Посолството на Виетнам в България, Ресторант „Танг Лонг“ и Сердика Център.

Извънредният и Пълномощен посланик на Социалистическа Република Виетнам, госпожа Нгуен Тхи Мин Нгует, се обърна към гостите като сподели:

„ Фо е повече от купа супа с нудли, това е вкусът на дома, на детството, символ на нашата кулинарна душа…Събрали сме днес тук, защото храната е един от начините да се надскочат различията между културите и да се създадат приятелства.“

Нейно превъзходителство сподели и интересни подробности защо ястието е толкова популярно и обичано не само от местните хора, а и от много чужденци.

За виетнамският народ супа „Фо“ , не е просто супа, а културна основа, която е свързана с историята и ежедневието им. От обикновено ястие, постепенно се превръща в национален символ. Супата е част от ежедневният живот и се е превърнала в кулинарен навик, свързан с ритъма на живот на всички във Виетнам.

Супа „Фо“ е средство, което създава общност. Събиранията на хора, семейства, приятели, познати на купа супа са обичайна гледна. От тази гледна точка ястието придобива и социална стойност.

Популярността на „Фо“ надскача границите на Виетнам. Не само живеещите виетнамци в други държави се наслаждават на супата, но и много чужденци я предпочитат.

Много хора ще се запитат: Защо?

Отговорът е лесен: Защото „Фо“ е съчетание на вкусове, съставки, аромати; множество рецепти и не на последно място е изключително питателно и здравословно. Човек трябва да опита, за да разбере и усети вкусът.

Гостите на събитието имахме възможността да опитаме автентична супа „Фо“ с телешко.

На пръв поглед изглежда, че ястието е съвсем обикновено, но… истина е друга.



Тънкостта е бульона. Приготвя се от кости, подправки и зеленчуци, които се варят на бавен огън много часове, за да стане бистър и богат на аромати и вкусове. Месото може да бъде телешко или пилешко.

Сервира се като към бульона се прибавят предварително сварени оризови нудли, крехкото месо и зеленчуците. Освен, че е вкусно „Фо“ изглежда и красиво.

Нейно Превъзходителство, госпожа Нгуен Тхи Мин Нгует се оказа права, че „Фо“ създава общност. Гостите на събитието бяха различни хора с различни занимания, интереси и различни култури. Но всички единодушно бяха съгласни, че „Фо“ е вкусна храна, която ни разкрива повече виетнамската идентичност.



Освен, че всички опитахме супа „Фо“, имахме възможност и да се насладим на виетнамско инстантно кафе, донесе специално за събитието.

Човек, най – лесно може да усети една култура чрез храната. Супа „Фо“ ни помогна да усетим, че виетнамците са деликатни и в същото време многообразни хора с дълбочина и нюанси, точно като „Фо“ – аромат, вкус и невероятно кулинарно преживяване.

Съветът ни е опитайте супа „Фо“, ще бъдете очаровани.

автор: Кристина Тенева

Снимки: Жаклин Златанова

