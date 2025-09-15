Ще се превърне ли Алатау в център на криптоикономиката и цифровите технологии?

Новият град Алатау в перспектива трябва да стане първият изцяло цифров център в страната, където плащанията за стоки и услуги се планира да се извършват не само в национална валута, но и в криптовалути.

Колко реалистична е тази задача, разказа пред агенция Kazinform експерт в областта на блокчейн технологиите.

Експертно мнение

В неотдавнашното си послание държавният глава подчерта, че Alatau City трябва да се превърне в първия цифров център в региона – от внедряването на технологиите Smart City до възможността за извършване на разплащания в криптовалути. Тази инициатива беше коментирана от председателя на Националната асоциация по блокчейн на Казахстан Даурен Карашев.

— Напълно подкрепям позицията на президента. Той е избрал правилните акценти, за да привлече вниманието на чуждестранните инвеститори — криптоиндустрията, изкуственият интелект. Когато това се чува от устата на държавния глава, това е сериозен сигнал за чуждестранните компании: зад развитието стои институционална гаранция в лицето на президента, — отбеляза Карашев.

„Криптоград“ и проблеми с регулирането

Според експерта самата идея за криптоград изглежда вдъхновяваща, но на практика възникват въпроси.

Днес регулирането на криптоиндустрията в Казахстан се извършва от МФЦА и Министерството на цифровото развитие, иновациите и аерокосмическата промишленост. Въпреки това, според Карашев, ефективността на работата все още оставя да се желае по-добро:

— На територията на МФЦА действат лицензирани криптоборси, но техният дял е само около 3% от оборота. Останалите 97% от потребителите са преминали в „сивата зона“ и работят чрез чуждестранни нелицензирани платформи. Оказва се, че дори в рамките на един район на Астана не сме успели да изградим пълноценна екосистема. Възниква съмнение дали същият екип ще успее да се справи със задачата за изграждане на цял криптоград“, обясни той.

Експертът също така припомни, че според данните на On-chain analysis, през 2024 г. около 40% от казахстанските потребители са избрали нелицензираната борса Binance, която в нашата страна няма статут на данъчен резидент и не преминава финансов мониторинг.

В други страни компанията вече е била подложена на санкции, но в Казахстан не са наложени никакви сериозни ограничения.

Кой трябва да регулира пазара?

Карашев е убеден, че за да се превърне Криптосити в реалност, регулирането на криптоиндустрията трябва да се извършва от Националната банка на Казахстан. Според него, в страните, където банковата система отговаря пряко за криптопазара, се наблюдава най-голям успех.

— В момента при нас фактически имаме двойно управление: лицензи се издават както от МФЦА, така и от Националния банк. Това създава конкуренция между регулаторите и забавя развитието. Считам, че правомощията трябва да бъдат прехвърлени на Националния банк, — заяви той.

Идея с потенциал

Въпреки съществуващите проблеми, експертът подчертава: идеята за създаване на Криптосити е перспективна и актуална за Казахстан. Тя може да привлече инвестиции, да развие цифровата инфраструктура и да затвърди статута на страната като един от регионалните лидери в блокчейн технологиите.

„Проектът може да бъде реализиран достатъчно бързо, при условие че се заеме с него компетентен екип и се създадат прозрачни правила на играта. Най-важното е да се осигури доверието на инвеститорите и потребителите“, заключи Карашев.

Водещият научен сътрудник в Центъра за регионални изследвания и качество на живот Габит Матаев припомни, че идеята за създаване на нов град на територията на Алатау съществува отдавна: по-рано проектът се наричаше Gate City.

Сега той трябва да се превърне в първия изцяло цифров град в Казахстан. Според експерта това е напълно реалистично.

— Реализацията на такава задача ще изисква сериозни ресурси и политическа воля. Важно е да се изработи последователност от действия: да се изгради съвременна инфраструктура за комуникации и инженерни мрежи, да се въведат „умни“ услуги за транспорт, екология, държавни услуги, както и да се подготвят квалифицирани кадри. Всичко това ще стане основа за успеха на проекта. При това трябва да се мисли не само за технологиите, но и за това, да се осигурят комфортни условия на жителите“, отбеляза той.

Според Габит Матаев, цифровият град е ново понятие в урбанистиката.

Особеното му е, че управлението на всички процеси ще бъде максимално удобно, бързо и прозрачно благодарение на съвременните технологии.

— Днес цифровизацията вече е внедрена в много сфери: чрез мобилно приложение можете да платите билет за транспорт, да си запишете час при лекар, да подадете документи или да получите държавна услуга. В новия град такива услуги ще бъдат интегрирани в единна система. Градските служби ще работят на базата на големи данни: това ще позволи да се регулират транспортните потоци, да се проследяват екологичните показатели, да се контролира енергопотреблението и да се оптимизира работата на комуналната, социалната и жилищната инфраструктура, — обясни експертът.

Той добави, че по нареждане на президента вече е взето решение за създаване на градска администрация, която ще се заеме с изготвянето на документацията. Според предварителните срокове, нулевият цикъл – подготовка на базовата инфраструктура, връзки и комуникации – може да отнеме около шест месеца.

Въвеждането на „умни услуги“ и единно градско приложение ще отнеме още 2–3 години. А за да се превърне градът в напълно съвременен цифров център, са необходими не по-малко от 7 години — при условие на съвместно финансиране, ефективна работа на държавните органи, бизнеса и инвеститорите.

Освен това експертът отбеляза, че в екосистемата на града се планира интегриране на разплащания с използване на криптовалути.

— Доскоро това изглеждаше невъзможно, а днес е напълно допустимо. Важното е да се разработят необходимите законодателни норми и да се даде време за адаптация — подчерта той.

Какво вече е направено в град Алатау

През януари 2024 г. село Жетыген в Илийския район на Алматинската област беше прехвърлено в категорията на градовете с областно значение и получи ново име — Алатау.

От подписването на съответния указ на президента са минали 1 година и 9 месеца. През това време беше свършена значителна работа по формирането на инфраструктурата и социално-икономическата база на града.

Определени са 13 точки на растеж с обща площ от 6,8 хиляди хектара. За тяхното освояване се разработват проекти за подробно планиране, както и проектно-оценителна документация за строителството на главни инженерни съоръжения, магистрални мрежи и транспортна инфраструктура.

Общо в разработка са над 120 проектно-сметни документации, от които 102 се отнасят до пътната инфраструктура, а останалите – до системите за водо-, електро- и газоснабдяване, както и до социални и административни обекти.

За ефективно правно и институционално съпровождане на развитието на СЕЗ „Алатау“ е сключено споразумение с консултантската компания China Regional Development & Planning Institute. Провежда се адаптиране на успешните практики на Шенжен към условията в Казахстан.

На територията на града вече се реализират големи инвестиционни проекти в областта на хранителната промишленост, логистиката, образованието и туризма.

Навечерието министърът на цифровото развитие Жаслан Мадиев разказа как ще бъдат изпълнени указанията на държавния глава в рамките на проекта Alatau City. Според него, за новия цифров град ще бъде разработена архитектура Smart City с използване на технологии за изкуствен интелект. Едновременно с това ще бъдат подготвени необходимите нормативни актове, които ще позволят интегрирането на криптовалутата в екосистемата на града.

По-рано държавният глава Касим-Жомарт Токаев обяви, че на град Алатау ще бъде даден специален статут.

Алатау вече днес се разглежда като бъдещ инвестиционен център с излаз на пазарите на Китай, ЕАЕС и Европа.

В своето послание държавният глава също така възложи задачата за три години да превърне Казахстан в цифрова страна.

