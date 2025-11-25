Стефани Господинова – силата на красотата, която покорява „Върховете“

Варна отново има своята ярка звезда – Стефани Господинова, собственик на изисканото SV Hair & Beauty Studio 22, разположено на ул. „Мир“ 116.

Място, където стилът оживява, смелите идеи се превръщат в реалност, а всеки клиент излиза с усещането, че е докоснал магия.

Студиото предлага богат набор от услуги – фризьорство, маникюр, терапии за коса, брада, официални и ежедневни прически, както и много други процедури, превърнали SV Hair & Beauty Studio 22 в едно от най-предпочитаните пространства за красота в града.

Но отвъд професионализма и таланта, Стефани е жена с мисия. Тя застава зад инициативата „Кауза на звездите“ – проект, посветен на подкрепата на млади таланти в сферата на модата и музиката. Каузa, която събира вдъхновение, мечти и бъдещи имена на голямата сцена.

И именно този принос й носи престижната номинация в Наградите „Върховете“ – събитие, което всяка година отличава личности с визия, творчество и смел дух.

На сцената ще блестят две ярки фигури – Красимир Недялков, дизайнер, шоумен и поп изпълнител, и Десислав Димитров, PR експерт, които ще бъдат водещи на събитието.

Гостите ще се потопят в атмосфера, изпълнена с мода, блясък и неподражаем стил. Очакват се представители на сцената, културата, обществения живот и света на изкуството – истински празник на таланта и елегантността.

Стефани Господинова не просто създава красота – тя я вдъхновява, споделя и подкрепя.

Тя е доказателство, че когато работиш със сърце, се изкачваш по „Върховете“ – достойно, смело и с много светлина.

