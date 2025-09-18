Стефан Митров “ще ни говори за любов” по време на двата си концерта по случай 30-годишния си юбилей на сцена в София и Варна.

Тази есен ще е нежна, вълнуваща, страстна и пълна с изненади на 11 ноември в зала Люмиер (НДК София) и на 20 ноември във Фестивален и конгресен център (Варна). Концертите-спектакли са с емоционалното участие на Вида Пиронкова (зад пианото).

Уникалното е не само завръщането на неповторимия глас в България, но и представянето на много нови авторски песни, които ще чуете за първи път. България и носталгията му са вдъхновение, което той иска да ви придаде, за да живеете щастливо тук с децата си и да обичате.

