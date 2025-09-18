четвъртък, септември 18, 2025
Стефан Митров “ще ни говори за любов” по време на двата си концерта

Стефан Митров “ще ни говори за любов” по време на двата си концерта по случай 30-годишния си юбилей на сцена в София и Варна.

Тази есен ще е нежна, вълнуваща, страстна и пълна с изненади на 11 ноември в зала Люмиер (НДК София) и на 20 ноември във Фестивален и конгресен център (Варна). Концертите-спектакли са с емоционалното участие на Вида Пиронкова (зад пианото).

Уникалното е не само завръщането на неповторимия глас в България, но и представянето на много нови авторски песни, които ще чуете за първи път. България и носталгията му са вдъхновение, което той иска да ви придаде, за да живеете щастливо тук с децата си и да обичате.

Възможностите за билети:

https://linktr.ee/stefanmitrov

