Стартира записването за Световното първенство по руски език сред чуждестранни граждани 2025 г.

Шампионата е международно състезателно-образователно събитие, по време на което участниците трябва да покажат знанията си не само по руски език, но и умението си да аргументират гледната си точка, да провеждат дискусии, да решават логически задачи, да

i️ За да участвате е необходимо да сформирате отбор от петима души на възраст между 16 и 22 години и да назначите треньор (на 21 години), който да придружава и подкрепя отбора на всички етапи.

През 2024 г. първенството събра над 2 хиляди участници от цял свят, сред които Индия, Китай, Гърция, Виетнам и Латинска Америка. Финалът на състезанието се проведе в „Царско село“, а победител стана отбор от Казахстан.

През 2025 година всички отбори ще бъдат разделени на дивизии въз основа на географски принцип: отвъд океана, Африка, Азия, Америка и Европа Десетте най-силни отбора, преминали онлайн етапите, ще дойдат в Москва, за да участват във финала през декември 2025 г. Пътуването и настаняването на финалистите се заплащат от организаторите.

Регистрацията на отборите ще бъде удължена до 15 септември 2025 г. Участието в първенството е безплатно.

