Стартира ръководена от Китай програма на ООН за разкриване на тайните на океанските падини

Одобрената от ООН Глобална програма за изследване на хадалните зони (GHEP) беше официално стартирана в неделя в град Саня, в островната провинция Хайнан в Южен Китай, което бележи важна крачка напред в международното сътрудничество за изучаване на най-дълбоките части на световните океани.

Хадалната зона е най-дълбоката част на океана, намираща се в океанските падини на дълбочина между 6000 и 11 000 метра под морското равнище.

Водена от Института за дълбоководни науки и инженерство на Китайската академия на науките (CAS), тази глобална инициатива обединява изследователски институции от повече от 10 страни, включително Нова Зеландия, Дания, Германия и Чили, с цел да превърне хадалната наука от фрагментирани усилия в координирано и систематично изследване.

В центъра на програмата е китайската пилотирана подводница Fendouzhe, или Striver, която позволява на учените да се спуснат в най-дълбоките зони на океана, за да проведат експерименти на място, да съберат висококачествени проби и да съберат безпрецедентни данни.

„Това е огромна възможност. За нас е истинска чест и привилегия да бъдем част от тази програма, защото пред нас е Атакамската падина. Най-дълбокото място е над 8000 метра. В света има само две подводници, които могат да стигнат до най-дълбоката част на падината. Другата беше Limiting Factor от САЩ. Всъщност аз се спуснах през 2022 г. с Limiting Factor, но те нямаха капацитет да правят експерименти. Целта беше просто да се спуснем и да се изкачим. Така че китайската подводница е много по-модерна, защото ни позволява да правим експерименти и да събираме проби. За науката това е много, много по-добра платформа”, каза Освалдо Улоа, професор в катедрата по океанография в Университета на Консепсион в Чили.

„Използването на подводница за хадална наука се превърна в нов еталон. Възможностите за гмуркане на подводницата (Fendouzhe) са уникални, няма други като нея. Така че Китай допринася с тази технология, която никой друг не притежава в момента. По този начин изведнъж можем да провеждаме изследвания, които никога преди не сме могли да правим. Всеки път, когато разказвам, че съм бил на тази подводница, хората проявяват голям интерес да я изпробват. Има много вълнение, ще бъдат направени много нови научни открития и ще бъдат поставени нови въпроси. Това е много вълнуващо за всички“, каза Даниел Ледук, морски учен от Earth Sciences New Zealand.

CAS за първи път предложи инициативата през 2022 г. Оттогава тя привлече 145 учени от 10 страни да проведат съвместни международни изследователски експедиции, които достигнаха девет от най-дълбоките морски падини в света – всяка от тях с дълбочина над 6000 метра. Те донесоха революционни открития, които променят научното разбиране за тези екстремни екосистеми.

През юни тази година програмата получи официално одобрение от Изпълнителната група за планиране на Десетилетието на ООН за океанска наука за устойчиво развитие (2021-2030 г.) и официално се превърна в действие на ООН „Десетилетие на океана“.

„В момента си сътрудничим с Чили, Тонга и Обединеното кралство за напредък в съвместните пилотирани експедиции за дълбоководно гмуркане. В бъдеще се надяваме да насърчим повече многонационални, мултидисциплинарни пилотирани подводни мисии в широката рамка на Десетилетието на ООН за океанска наука за устойчиво развитие, като насърчим създаването на глобален център за хадални изследвания чрез споделени експедиции, данни, проби и оборудване“, заяви Ду Менгран, директор на отдела за дълбоководни научни изследвания в Института за дълбоководни науки и инженерство.

