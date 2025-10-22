Стартира програма „Код за достъп до Китай: тайните на правенето на бизнес“

Успяхме! Премиерата на уникалната образователна програма „Код за достъп до Китай: тайните на правенето на бизнес“ се състоя в #МИМОП

Мария Суворова бизнес-тренер, преводач-китаист и експерт по изграждане на бизнес с разказа не само за ключовите характеристики и тенденции в страната за следващите 5-10 години, но и за източника на нейните традиции, повратните моменти в историята, 🇷🇺 🇨🇳взаимоотношенията и текущото състояние на бизнеса. Разгледахме темата за системата от ценности и националния характер: личността, колектива, народа и етнопсихологическите особености на китайските партньори. Спряхме се на китайския стил на управление, идеологията, философията и конфуцианския мениджмънт. Разгледахме казуси на слушателите, възникнали при тях в хода на деловите контакти с китайската страна.

🏮Напомняме, че курсът се провежда в онлайн формат, а след завършване на обучението и успешно полагане на заключителния изпит, завършилите ще получат сертификат за повишаване на квалификацията.

Facebook

Twitter



Shares