Стартира голям казашки форум

На 22 август в подмосковния град Солнечногорск започна Всеруският форум „Казачий кадровый резерв“

Във форума, чиято площадка е Управленска работилница „Сенеж“ на президентската платформа „Русия – страна на възможностите“, участват над 125 казаци от цялата страна. Сред тях са казаци от всички 13 казашки войски на Русия, представители на казашките общности от Луганската и Донецката народни републики, Запорожската и Херсонската области.

В продължение на 3 дни участниците ще имат лекции, тренинги, делови игри и групова работа, спортни дейности. Лектори и модератори са ръководители и представители на федерални органи на властта, експерти.

Събитието беше благословено от отговорния секретар на Синодалния комитет за взаимодействие с казачеството, духовник на Всероссийското казаческото общество иерей Тимофей Чайкин. Той прочете приветственото слово на председателя на Синодалния комитет за взаимодействие с казачеството, митрополит Ставропольски и Невинномиски Кирил.

