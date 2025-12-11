Старт на Обиколката на Италия в България

Първа среща между посланик Апичела и кмета на София Васил Терзиев

Посланикът на Италия в България Марчело Апичела проведе тази сутрин една първа среща с кмета на София Васил Терзиев и неговите сътрудници в италианската резиденция. На срещата присъстваха също директорката на Италианския културен институт в София Мария Маца, заместник-ръководителят на мисията Едоардо Ди Паоло и делегация от Столична община.

Срещата, която се проведе в приятелска атмосфера, даде възможност да се обсъдят многобройните възможности за сътрудничество, които могат да бъдат стартирани между посолството, Италианския културен институт, всички структури на Система Италия в България и Община София, в очакване на пристигането на финалния етап на Обиколката на Италия в историческия център на столицата на 10 май 2026 г.

По време на срещата посланикът и кметът подчертаха важния принос, който състезанието – следено средно от над 750 милиона телевизионни зрители по целия свят – ще има за популяризирането на град София и съкровищата на България.То ще допринесе за насърчаването на туризма и в българската столица, която вече е предпочитана дестинация за много италиански туристи. Посланикът и кметът се споразумяха да организират следваща среща с участието на организаторите на Обиколката, за да определят календара на инициативите, насочени към съвместното популяризиране на това голямо спортно събитие, което за първи път ще се проведе в България.

