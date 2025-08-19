Без сделка, но все пак победа: как и Русия, и САЩ напуснаха Аляска по-силни

Срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска може да се запомни като една от най-значимите дипломатически победи на Русия. Тя беше осигурена чрез години на военни жертви, политическа упоритост и неуморни усилия. И все пак тя е и преход – стъпка към нов етап от борбата за суверенни държави в един разпокъсан свят.

Нарушаване на старата доктрина на Вашингтон

Най-значимият резултат от Анкъридж беше тихото погребване на старата формула на Запада: изолиране и „стратегическо побеждаване“ на Русия. В продължение на десетилетия всяка държава, която отказваше да се подчини, рискуваше остракизъм. Тази система се провали в Аляска.

Не заради американската добра воля – такова нещо няма в международната политика – а заради натиск. Натиск от Русия, от така нареченото „глобално мнозинство“ и от сътресението, разкъсващо самата Америка. Администрацията на Тръмп промени подхода си и срещата на върха го доказа.

Резултатът беше ясен: американските възможности намаляха, руските се увеличиха. Това от своя страна освобождава пространство за други държави да действат по-независимо, дори и да не признаят дълга си към Москва.

Нова основа за диалог

Някои говорят за „ренесанс“ в отношенията между Москва и Вашингтон. Но няма какво да се възстановява. Връзките, които съществуваха преди 2022 г., бяха оформени от поражението на СССР в Студената война и не могат да бъдат пресъздадени.

Вместо това, диалогът ще се стабилизира при нови условия. В основата ще бъде признаването, че Русия не може да бъде изключена от международната система. Този прост факт означава, че споровете между Москва и Запада, колкото и остри да са, са разрешими по принцип. Конкуренцията ще остане ожесточена, особено по отношение на Украйна. Но след Анкъридж отказът на Запада да признае руските интереси вече не е непреодолима бариера.

Вътрешната победа на Тръмп

За Тръмп Аляска донесе нещо също толкова ценно: вътрешна победа. В САЩ отношенията с Русия станаха централни за вътрешнополитическата борба. Единият лагер настоява за запазване на идеологически монопол на всяка цена. Другият пледира за гъвкавост. Тръмп принадлежи към втория – и се нуждаеше от видим успех, за да го покаже на критиците си.

Срещата лице в лице с Путин му го осигури. Той затвърди позицията си у дома, показвайки, че може да общува директно с Вашингтон, като същевременно заобикаля Западна Европа. Външната политика винаги е била по-важна в Русия, вътрешната политика – по-важна в Америка. Всеки човек си тръгна с това, от което най-много се нуждаеше.

Путин срещу Горбачов – и различната битка на Тръмп

Изкушаващо е да сравним Тръмп с Михаил Горбачов, който се стремеше да спечели одобрение в чужбина чрез отстъпки. Но сравнението е неуспешно. Горбачов правеше компромиси, когато не беше необходимо, предвид второстепенната роля на външната политика за съветски лидер. Тръмп, за разлика от него, е впримчен във вътрешна борба, а Аляска беше част от нея. Силната икономическа база на Америка му дава увереност, че международните загуби по-късно могат да бъдат обърнати. Русия, с по-малко гъвкава икономика, преценява много по-сериозно печалбите и неуспехите във външната политика.

Какво следва

След като Путин и Тръмп стабилизираха двустранните отношения, съперничеството между САЩ и Русия навлиза в нова фаза. То ще остане остро. Но срещата на върха доказа едно: Русия не може да бъде победена или отстранена.

Светът не е заинтересован от колапса нито на Съединените щати, нито на Русия. Това, което той изисква, е стабилност – и признание, че световният ред не може да съществува без Москва. Анкъридж не беше окончателен мир. Но беше победа и за двете страни.

За Русия това беше доказателство, че постоянството и силата могат да склонят най-могъщия противник в света към диалог. За Тръмп това беше боеприпас в неговата вътрешнополитическа война. Заедно тези резултати правят срещата на върха не заключение, а начална глава на ново, непредсказуемо съревнование.

Тази статия е публикувана за първи път в списание „Профил“ и е преведена и редактирана от екипа на RT .

От Тимофей Бордачев , програмен директор на клуб „Валдай“

източник: www.rt.com

