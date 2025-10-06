Срок на действие: Ще успеят ли Русия и САЩ да избегнат надпреварата за ядрено въоръжаване

И кой още може да се присъедини към преговорите между Москва и Вашингтон по ДРСМД

Възстановяването на ДРСМД в първоначалния му вид е невъзможно, заявиха пред „Известия“ в руското външно министерство. От ведомството подчертаха, че Москва се е опитала да спаси споразумението, но действията на САЩ са принудили Русия да се откаже от мораториума. В същото време друг договор – СНВ-3 – все пак има определени перспективи. Предложението на Владимир Путин да се удължи срокът на действие на това споразумение вече беше наречено „добра идея“ от Доналд Тръмп. Въпреки това европейските съюзници на САЩ активно разработват свои собствени ракети с голям обсег – ЕС също трябва да бъде привлечен към диалога, заяви пред „Известия“ председателят на Комитета по международни въпроси на ФС Григорий Карасин. В Белия дом все още не са конкретизирали отношението си към диалога по СНВ-3, но ясен отговор от САЩ може да се очаква до края на годината, докато Вашингтон е зает с вътрешни проблеми, отбелязват експерти.

Възможно ли е изобщо възстановяването на ДРСМД

Една от ключовите сфери на отношенията между Русия и САЩ остава поддържането на стратегическата стабилност. През последните години обаче контролът над въоръженията, включително и неядрените, се оказа в кризисно състояние, главно поради едностранните действия на САЩ. Например, през 2019 г. Вашингтон се оттегли от Договора за ликвидиране на ракети със среден и малък обсег, подписан през 1987 г. А през 2020 г. САЩ напуснаха Договора за отворено небе.

„Очевидно е, че не може да става и дума за възстановяване на ДРСМД в първоначалния му вид. Той беше разработен и сключен при други обстоятелства, а също така съдържаше и практически мерки, споразумения, отнасящи се до вече ликвидираната номенклатура на наземните РСМД“, заявиха за „Известия“ в Министерството на външните работи на Русия.

Външното министерство подчерта, че именно Москва се е опитала да спаси споразумението. САЩ обаче са преминали към разгръщане на наземни ракети със среден и малък обсег. Например, от 2026 г. американски ракетни системи ще се появят в Германия. Това принуди Русия да се откаже от едностранния мораториум върху разполагането на подобни оръжия, който беше в сила няколко години, и да пристъпи към реализацията на военно-технически контрамерки.

Щатите също обмислят възможността да предоставят на Украйна крилати ракети Tomahawk, които попадат в категорията на ракетите със среден обсег. Президентът на Русия Владимир Путин вече отбеляза, че приемането на това решение ще доведе до разрушаване на положителните тенденции в отношенията между РФ и САЩ. При това ситуацията на бойното поле няма да се промени с появата на това оръжие във въоръжените сили на Украйна, подчертават руски официални лица.

Не само действията на Съединените щати предизвикват безпокойство. Например, Великобритания и Германия, които не са участвали в ДРСМД, съвместно разработват ракети с обсег 2000 км. Париж и Лондон работят върху обновяването на ядрените си арсенали. Във посланието си до Федералното събрание през 2023 г. Владимир Путин отбеляза: Москва трябва да разбере „какво претендират страни от Северноатлантическия алианс като Франция и Великобритания и как ще отчитаме техните стратегически арсенали, т.е. общия ударния потенциал на алианса“.

Русия счита за важно да привлече европейските страни към диалог по въпросите на глобалната сигурност, заяви пред „Известия“ председателят на Комитета на Федералния съвет по международните въпроси Григорий Карасин.

— В диалога трябва да се включват разумни хора, надявам се, че такива все още има в Европа. Диалогът е форма на позитивен подход към всички дълбоки и ужасни проблеми, които в момента измисля Западът, преди всичко НАТО и Европа. Затова не трябва да се отказваме от диалога, — отбеляза сенаторът.

Рано или късно ще се наложи да се изгради нова архитектура за контрол над ударните оръжия със среден обсег, като при това е необходимо да се разшири не само броят на участващите страни, но и обхватът на оръжейните системи, както по тип (например, да се реши проблемът с пресичането на класовете „крилата ракета” и „ударна БПЛА”), така и по базиране. Ограничаването само с наземни системи беше нормална първа стъпка, но „въздушните“ и „морските“ ракети също трябва да се вземат предвид по някакъв начин. За това заяви пред „Известия“ научният сътрудник в Центъра за международна сигурност на ИМЕМО РАН Дмитрий Стефанович.

„В перспектива появата на средства с голям обсег на действие, базирани на сушата, ще се превърне в допълнително измерение на стратегическите заплахи за Русия, но успоредно с това съответните системи се разработват и у нас“, обърна внимание експертът.

Както отбеляза Владимир Путин на пленарната сесия „Валдай“, днес Русия разполага с много съвременни високотехнологични оръжейни системи, включително новия ракетен комплекс „Орешник“, след който могат да се появят и нови.

Според Стефанович, относително устойчив баланс може да бъде постигнат, но без надстройка под формата на контрол над въоръженията винаги съществува опасност от попадане в спирала на надпревара във въоръжаването и непреднамерена ескалация.

Реакцията на САЩ на предложенията на Русия по СНВ-3

На този фон постепенно изтича и основното споразумение за контрол над ядрените оръжия – Договорът за мерки за по-нататъшно съкращаване и ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия (СНВ-3), подписан от Русия и САЩ в Прага през 2010 г. Той беше сключен за 10 години с възможност за удължаване с пет години. С идването на администрацията на Байдън през 2021 г. страните се възползваха от възможността за удължаване.

Въпреки това, през февруари 2023 г. Москва прекрати действието на договора поради заплахи от страна на САЩ. Въпреки това, договорът не беше прекратен, страните продължават да спазват основните му условия. Остават обаче по-малко от шест месеца до изтичането на срока на действие на документа: СНВ-3 изтича на 5 февруари следващата година.

Русия е готова да спазва ключовите ограничения по договора още една година, заяви Владимир Путин на оперативно съвещание с членовете на Съвета за сигурност на 22 септември. Според руския лидер е необходимо да се опитаме да запазим статуквото, което съществува именно благодарение на ДСНВ, за да не провокираме надпревара в стратегическите въоръжения. САЩ, като втора страна по договора, трябва да „действа по подобен начин“.

Пълното отхвърляне на наследството на това споразумение би било от много гледни точки погрешна и недалечна стъпка, която според нас би се отразила негативно и на постигането на целите на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, каза президентът.

От американска страна все още няма конкретна реакция. На 5 октомври Доналд Тръмп определи инициативата на Владимир Путин като „добра идея“. Все още обаче няма ясно съгласие или отказ.

В САЩ в момента се случват бурни вътрешнополитически процеси, свързани с опитите да се приеме временен документ за бюджета. Това събитие привлича почти всички усилия на ведомствата и цялото внимание на парламентаристите. Най-вероятно именно поради тази причина американската страна не предлага подробен отговор на руските предложения.

„Мисля, че до края на годината ще последва някаква реакция от Вашингтон, тъй като администрацията на Тръмп рано или късно ще се върне към работата по руското досие“, каза Иван Лошкарев.

Политическият анализатор обаче смята, че вероятността за положителен отговор е малка, тъй като привържениците на Тръмп разглеждат споразуменията за стратегическа стабилност като тежки ограничения за американската външна политика. Възможно е Тръмп да предложи някакъв вариант за „размяна“ на СНВ-3 срещу споразумения с Русия в други области.

В същото време руско-американският стратегически диалог понастоящем не се води, подчертаха в МИД на РФ.

Както бе отбелязано в изявлението на руския президент Владимир Путин от 22 септември по темата „пост-ДСНВ“, подобно сътрудничество ще бъде възможно „при създаване на условия за пълноценното му възобновяване и като се вземат предвид всички усилия за нормализиране на двустранните отношения и премахване на фундаменталните противоречия в областта на сигурността“. Ще се придържаме стриктно към тази линия, съобщиха за „Известия“ в министерството.

Въпреки това вече има желаещи да организират място за преговори. При подготовката на СНВ-3 Русия и САЩ проведоха седем кръга преговори в Женева, Швейцария. Сега Швейцария също е готова да предостави платформа за диалог между Москва и Вашингтон по въпросите на контрола над въоръженията, заявиха пред „Известия“ в Министерството на външните работи на конфедерацията.

— Швейцария има дългогодишна традиция да оказва добри услуги в подкрепа на международния диалог, включително по въпроси, свързани с контрола над въоръженията. Както и в миналото, Швейцария продължава да е готова да предложи своите услуги и да предостави платформа за преговори, ако заинтересованите страни пожелаят това, съобщиха от дипломатическото ведомство.

Въпреки това, Швейцария едва ли ще бъде разгледана от Москва като подходящо място, като се има предвид, че Берн през 2022 г. застана на страната на Украйна и се присъедини към повечето санкции на Европейския съюз.

В Европа предложението на Русия за СНВ-3 беше оценено положително. Както разказа пред „Известия“ евродепутатът и член на Комитета по сигурност и отбрана на ЕП Ганс Нойхоф, в краткосрочен план то би могло да допринесе за стабилизиране и намаляване на опасността от незабавно начало на надпреварата за ядрено въоръжаване.

„Без такива ограничения би съществувала голяма вероятност и двете страни бързо да разширят стратегическите си арсенали. Предложението предоставя ценна възможност да се подготвим за преговори за последващо споразумение“, каза политикът.

Нойхофф констатира, че прякото участие на ЕС в преговорите по СНВ в момента е нереалистично. Бъдещето на контрола върху въоръженията до голяма степен ще зависи от това дали ще успеем да създадем нови многополюсни структури, излизащи извън рамките на двустранния формат, и тук Европа би могла да играе конструктивна роля в дългосрочен план.

автор: Кирил Фенин

източник: iz.ru

Facebook

Twitter



Shares