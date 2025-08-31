25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тяндзин бележи повратна точка за глобалното сътрудничество, като експерти от цял ​​свят високо оценяват ролята на Китай за съживяване на жизнеността на организацията, напредъка на многополярността и насърчаването на истинския мултилатерализъм.

Лидери от Азия, Европа и Африка се събират в северния китайски пристанищен град Тяндзин за най-голямата среща на върха на ШОС, която се провежда от неделя до понеделник, където ще очертаят курса за регионално сътрудничество и развитие в бъдеще.

Алексей Маслов, директор на Института за азиатски и африкански изследвания на Московския държавен университет, подчерта ролята на Китай за активизирането на ШОС чрез предлагане на нови програми, засилване на трансграничните потоци и насърчаване на глобалната стабилност чрез гъвкав, многостранен диалог.

„В рамките на ШОС Китай предложи редица нови теми, което значително засили жизнеността на организацията. Китай работи активно за улесняване на трансграничния поток на стоки, услуги и нови технологии в рамките на ШОС. Същевременно Китай участва в дискусии по важни въпроси, свързани с глобалната стабилност, с искрен подход. ШОС постепенно се превръща в трансрегионална международна организация, която разглежда теми чрез гъвкав и ефикасен процес на консултации“, каза Маслов.

Хуан Инсин, член на мозъчния тръст на Министерството на околната среда на Малайзия, подчерта, че ШОС служи като ключова платформа за насърчаване на диалога и сътрудничеството, основани на взаимно доверие на фона на глобалната несигурност.

„Малайзия високо цени Шанхайския дух, застъпван от ШОС, особено акцента му върху принципи като взаимно доверие, взаимна полза, равенство и консултации. На фона на настоящите глобални геополитически несигурности, ние вярваме, че ШОС може да служи като ключова платформа за насърчаване на диалога и сътрудничеството“, каза Хуан.

Експертите също така смятат, че срещата на върха насърчава истинския мултилатерализъм и подкрепя балансиран, многополюсен свят, подчертан от лидери от над 20 държави, които се стремят към разширяване на глобалното сътрудничество.

„Срещата на върха на ШОС ще види участието на лидери от повече от 20 държави и ръководители на 10 международни организации. Участниците са нетърпеливи да разширят обхвата на международното сътрудничество, за да насърчат развитието на многополюсен свят“, каза Сафван Кусай, председател на борда на директорите на Международната инвестиционна банка „Ашур“ в Ирак.

„В рамките на ШОС много държави, които подкрепят глобалната многополюсност, са готови да играят важна роля. Равен и подреден многополюсен свят е ключова надежда за международната общност днес. Очакваме с нетърпение резултатите от тази среща на върха, особено за постигане на важен напредък в регионалната сигурност и международния мир“, каза Халед Ел-Шами, редактор на отдела за международни отношения в египетския вестник „Ал-Масри Ал-Юм“.

Феликс Курц, немски журналист, изрази надежда, че срещата на върха ще помогне за балансиране на глобалните интереси, като подчерта необходимостта от консенсус пред едностранното вземане на решения.

„Вярвам, че е жизненоважно страните да се обединят и да изразят колективно интересите си. Трябва да работим заедно, за да постигнем консенсус, вместо да позволяваме на едната страна да диктува решения, докато другите са принудени да се съобразяват. Това просто е неприемливо. Затова очаквам с нетърпение тази среща на върха да постигне по-добър баланс на интересите между всички участващи страни“, каза Курц.

Източник: CCTVPlus

