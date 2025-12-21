Среща с бъдещето в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“

ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ посрещна представители на CleanTech – органиция, работеща в сферата на устойчивите решения и екологичните иновации, насочени към по-отговорно използване на ресурсите и грижа за околната среда.

Срещата даде реален контекст на темите за климатичните предизвикателства и личния принос на всеки от нас.

Събитието беше т.нар. climathon (climate + hackathon) – интензивно, краткосрочно събитие, в което участниците работят в екипи, за да намерят иновативни и приложими решения на климатични или екологични проблеми. Нашите ученици от 8. до 10. клас бяха предизвикани да потърсят реалистични и приложими решения на конкретен проблем:

Как можем да намалим отпадъка в нашето училище?

В рамките на 3 часа учениците работиха в екипи, като създадоха постери, които ясно визуализираха идеите им. Проектите бяха представени в кратки 5-минутни презентации пред жури, а фокусът беше върху устойчивостта, логиката и възможността решенията да се прилагат на практика.

Подобни инициативи показват посоката на съвременното образование – активно, ангажирано и свързано с реалния свят. Климатонът още веднъж доказа колко ценни са умения като критично мислене, работа в екип и отговорност.

Благодарим на CleanTech за вдъхновението и на учениците – за смелите идеи и ангажираността!

