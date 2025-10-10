Среща на посланик Апичела с генерал Никола Пиазенте – началник на отдел „Планиране и учения“ на Съвместното оперативно командване (COVI)

Посланикът на Италия в София Марчело Апичела се срещна с генерал-майор Никола Пиазенте – началник на отдел „Планиране и учения“ на Съвместното оперативно командване (COVI), за да обсъдят сътрудничеството в областта на отбраната между италианските и българските въоръжени сили с оглед на бъдещото сключване на споразумение за изграждане на съвместна военна база в Кабиле.

В срещата участваха също командирът на многонационалната бойна група на НАТО в Ново село полковник Матия Широко и служителят за връзка на италианската армия в България, полковник Мауро Дзандонади.

Посещението на генерал Пиазенте в България се вписва в контекста на нарастващата координация в областта на обучението и единодействието между българските и италианските въоръжени сили, насочена към укрепване на националните и съвместните отбранителни способности на източния фланг на Северноатлантическия алианс.

